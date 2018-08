Nigeria – Football : Âgé de 27 ans, Victor Moses annonce sa retraite internationale

Présent à la dernière coupe du Monde qui a eu lieu en Russie en 2018, Victor Moses a décidé d’arrêter sa carrière avec la sélection du Nigeria. Agé seulement de 27 ans, le milieu de terrain de Chelsea a annoncé sa retraite internationale via un long message sur son compte twitter.

« Je serai toujours un Nigérian fier de soutenir l’équipe »

« Je voudrais annoncer qu’après mûre réflexion, j’ai pris la décision de prendre ma retraite internationale. J’ai vécu les meilleurs moments de ma vie en portant le maillot des Super Eagles et j’en garderais des souvenirs durant toute ma vie. Rien ne rivalisera jamais le fait de représenter le Nigéria. Cependant, je pense que le moment est venu de raccrocher afin de pouvoir me concentrer pleinement sur ma carrière en club et ma jeune famille. Cela permettrait aussi à la prochaine génération des Super Eagles de renforcer et de se développer… », s’est d’abord justifié le natif de Lagos.

« J’ai déjà parlé au responsable par téléphone et je voudrais le remercier, lui et son personnel, la Fédération nigériane et tous mes coéquipiers pour leur soutien durant tout ce temps. Plus important encore, je voudrais dire merci au peuple nigérian de croire en moi et de me soutenir… Et je serai toujours un Nigérian fier de soutenir l’équipe. Merci pour les souvenirs et bonne chance à l’équipe pour l’avenir », a écrit Victor Moses, non sans une pointe d’émotion.

Décidément, cette Coupe du Monde 2018 disputée en Russie aura été le dernier terrain de jeu de nombreux joueurs pour leur pays respectif. En effet, avant le retrait de Victor Moses, plusieurs internationaux avaient également annoncé leur retrait. Andrés Iniesta, Gérard Piqué et David Silva, mais aussi des allemands Mesut Ozil et Mario Gomez, ou encore celles du Français Adil Rami ont déjà annoncé se retirer.

Après avoir honoré sa première sélection en février 2012 à Kigali face Rwanda (0-0), Victor Moses avait ensuite porté la tunique des Super Eagles à 38 reprises pour 12 buts inscrits. Il a participé à deux phases finales de la Coupe du Monde en 2014 et 2018. En club, après plusieurs prêts en Angleterre et des débuts délicats sous les ordres d’Antonio Conte en 2017, Victor Moses (qui possède aussi la nationalité anglaise) s’est finalement imposé comme un élément important de l’effectif.