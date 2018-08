Niger : morts du choléra, le bilan s’alourdi

L’épidémie de choléra, déclarée depuis le début du mois de juillet dernier dans le centre-est nigérien, a fait à ce jour 22 morts sur un total de 1302 cas enregistrés, a annoncé le ministère nigérien de la Santé.

Ces cas ont été enregistrés dans la zone de Maradi (centre-est), précise la Direction de Surveillance et de la Riposte des Epidémies (DSRE) au ministère de la Santé publique, dans un rapport rendu public le 13 août et relayé, mercredi, par l’Agence nigérienne de presse. L’épidémie touche désormais 13 aires de santé dans le département de Madarounfa et la commune de Maradi et le taux de létalité passe à 1,7%, révèle le document alors que le précédent rapport du 5 août faisait état de 9 centres de santé affectés avec un taux de létalité de 1,4%.

Le ministère assure, en outre, que « tous les cas sont pris en charge et traités ainsi que les personnes contactées » et de préciser que « la localité de Dan Issa où 559 cas ont été signalés est la plus touchée, en revanche la létalité la plus élevée est enregistrée à Roukoubou (16,7%) ». La DSRE indique, en outre, que l’accent est mis sur les actions d’hygiène et la communication. Au Niger, la saison de pluie (juin-septembre) est propice à la propagation de cette affection.