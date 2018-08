Niger : le président Mahamadou Issoufou en Allemagne

Le Président nigérien, Issoufou Mahamadou, a quitté Niamey mardi, pour Berlin en Allemagne où il effectuera une visite d’amitié et de travail du 14 au 16 août, a annoncé la présidence nigérienne dans un communiqué.

Le président nigérien va rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel le mercredi 15 août pour échanger des questions de sécurité, de migration illégale et du développement, rapporte l’Agence nigérienne de presse (ANP) selon le même communiqué. Le chef de l’Etat nigérien est accompagné dans ce déplacement du ministre, chef du cabinet présidentiel, Ouhoumoudou Mahamadou et de la ministre du Plan, Aichatou Boulama, précise la même source.

En sa qualité de président du G5 Sahel, le président Issoufou Mahamadou, devrait également aborder avec Angela Merkel la question sécuritaire au Sahel, notamment l’épineuse question de financement de la force conjointe du G5 Sahel, estiment des observateurs. En octobre 2016, la chancelière allemande avait effectué un séjour de 24 heures au Niger, dans le cadre d’une tournée africaine.

Le Niger et l’Allemagne entretiennent une coopération vieille de plus de 50 ans, essentiellement axée sur les actions de développement. Mais depuis bientôt trois ans, cette coopération embrasse de nouveaux domaines, dont ceux de la sécurité et de la migration. C’est ainsi que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l’Allemagne dispose d’une base militaire au Niger. Les soldats allemands assistent l’armée nigérienne dans la formation et les renseignements. S’agissant de la question migratoire, l’Allemagne est l’un des pays de l’Union européenne qui interviennent au Niger pour arrêter les flux de migrants africains qui tentent de rejoindre l’Europe.

Avec la France, l’Italie et l’Espagne, entre autres, l’Allemagne a participé à l’installation en 2017, des «hot spot » dans la région nigérienne d’Agadez, en vue d’examiner sur place les demandes d’asile des migrants africains désirant se rendre en Europe.