Nicéphore Soglo: « Nous sommes grand-père et grand-mère mais nous ne changerons pas… »

Le président d’honneur de la Renaissance du Bénin, l’ancien président Nicéphore Soglo est revenu sur le sens des mots de reconnaissance de la doyenne d’âge de l’Assemblée nationale à l’endroit de madame Olga Dagnon. Des amabilités de Rosine Soglo qui ont suscité la rumeur d’une supposée allégeance de cette dernière au président Patrice Talon.

Au lendemain du retour au bercail de la doyenne d’âge de l’Assemblée nationale après quelques semaines de suivi sanitaire en France, une rumeur sur une supposée allégeance de la présidente fondatrice du parti de la Renaissance du Bénin a pollué l’environnement médiatique national. Cette rumeur serait née des mots de remerciements de la présidente Rosine Soglo à l’endroit d’un proche du pouvoir Talon.

En effet, selon les explications de la présidente fondatrice de la Renaissance du Bénin, madame Vieyra Rosine Soglo du retour de France, les hôtesses de l’air du vol qu’elle a pris pour revenir au pays ne se sont pas montrées affables vis à vis de sa personne en dépit de son âge avancé et de son état physique assez fragile. Mais elle a eu la chance de bénéficier de l’amabilité de madame Olga Dagnon (qui serait proche du pouvoir Talon) qui a pris soin d’elle tout au long du voyage.

Mais les mots de remerciements de la doyenne d’âge de l’Assemblée nationale a fait l’objet de récupération politique au point où une rumeur faisant état d’une supposée allégeance de la Présidente-Fondatrice de la Renaissance du Bénin, Rosine Soglo au pouvoir en place a emballé la presse locale. Une rumeur vite démentie d’ailleurs par les instances supérieures du parti de la Renaissance du Bénin à travers un communiqué rendu public le samedi 18 Août 2018. Joignant sa voix à celle des responsables du bureau politique national de la RB, l’ancien président Nicéphore Dieu-donné Soglo a précisé les circonstances dans lesquelles sont épouse a exprimé sa reconnaissance vis à vis de madame Olga Dagnon.

Selon le président d’honneur du parti de la Renaissance du Bénin, Nicéphore Soglo, madame Rosine Soglo n’a jamais fait allégeance à qui que ce soit; elle a été juste reconnaissante à madame Olga Dagnon qui l’a assisté tout au long du voyage retour à Cotonou et il était de bon ton qu’elle la remercie pour son geste aimable. « …Il faut rendre à César ce qui est à César; c’est ce qu’elle a fait. Nous sommes grand-père et grand-mère mais nous ne changerons pas jusqu’à notre mort », martèle le président d’honneur du parti de la Renaissance du Bénin; Nicéphore Dieu-Donné Soglo.

Un démenti formel qui vient appuyer le communiqué du parti rendu public le samedi 18 Août 2018 et qui dénonce ce montage dont l’objectif est de décrédibiliser le parti auprès de ses partenaires politiques et semer la confusion dans l’esprit des militants. « La Renaissance du Bénin, l’unique, la seule, la vraie, l’authentique, porte un démenti ferme et formel contre cette intoxication tendant à troubler l’esprit des militants et à semer la confusion en leur sein, au sein de nos sympathisants, et à l’égard de nos partenaires politiques » avait mentionné le communiqué du parti.