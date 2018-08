Miss Ghana 2017 Margaret Dery, renonce à sa couronne sur fond de scandale probable

C’est inédit dans le pays ; la Miss Ghana 2017, Margaret Dery, a démissionné. Sur Twitter le 31 juillet dernier, elle a déclaré qu’elle ne veut plus du titre et donc abandonne sa couronne de Miss Ghana 2017.

La nouvelle est rendue publique après qu’une source du comité d’organisation avait déjà fait part du fait que Margaret Dery leur avait annoncé qu’elle déposait le tablier et qu’elle renonçait officiellement à sa couronne. Dans son message sur Twitter, elle a tenté d’expliquer la raison qui l’a poussé à prendre une si importante décision, sans toutefois entrer dans les détails.

« Etre une reine de la beauté au Ghana a été honnêtement l’une des pires expériences de ma vie. Oui, ça se présente bien à l’extérieur, mais c’est juste une imposture à l’intérieur. Tout ce qui brille n’est pas d’or. Mesdames, vous n’avez pas besoin d’une couronne sur votre tête pour réussir… n’ayez jamais peur d’élever la voix pour l’honnêteté, la vérité et la compassion contre l’injustice, le mensonge et la cupidité. Je ne cacherai plus rien à quiconque qui ne le mérite pas. Le monde entier saura bientôt la vérité », a écrit Dery.

Les organisateurs de Miss Ghana ont aussitôt réagit après la démission de Dery et lui ont souhaité de réussir dans sa vie professionnelle. « Nous souhaitons à Margaret Dery une bonne carrière et nous prions qu’elle respecte l’éthique du professionnalisme, le respect des contrats et se soumette à la nouvelle autorité sous laquelle elle sera », ont-ils déclaré.

Une affaire qui vient entacher l’image de l’événement et qui pourrait connaitre bien de rebondissements car Dery a annoncé d’éventuelles révélations et il pourrait bien être question de harcèlement sexuel ou même d’abus sexuel. De plus, selon le site ivoirien Koaci, les organisateurs auraient invité Margaret Dery ainsi que Stéphanie Karikari (Miss Ghana 2010), Giuseppina Nana Akua Baafi (Miss Ghana 2013) et Antoinette Delali Kemavor (Miss Ghana 2015) à citer les noms et adresses des grands hommes qui voulaient abuser d’eux sexuellement.