Mercato : Lionel Messi à l’AS Roma, la réponse d’un responsable du Barça

L’arrivée de Francesco Calvo, ancien directeur financier du FC Barcelone à l’AS Roma fait rêver le 1er responsable des Giallorossi. A l’occasion de la présentation de la recrue, James Pallotta propriétaire du club italien a ouvert la piste du recrutement de Lionel Messi.

» L’arrivée de Francesco Calvo ne change rien. Nous voulons toujours Messi ! « , a expliqué le propriétaire des Giallorossi, rapportent Thebangladeshtoday et Le10sport. Ce vœu du président de la Roma n’est pas resté sans réponse. Pour Ariedo Braida, responsable du recrutement du FC Barcelone à l’international, il serait difficile de convaincre Lionel Messi de quitter le Barça. » Il est très heureux à Barcelone et je peux assurer qu’ici les gens l’aiment plus que tout. », a déclaré ce dernier le vendredi 3 août 2018 au micro de RMC Sport Network, relate Thebangladeshtoday. « C’est une personne fantastique et un joueur unique, dans tous les sens « , a précisé au média Braida.

Les fans italiens ou amoureux du duel Messi – Cristiano vont devoir attendre pour voir l’argentin changer de destination.