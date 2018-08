Mercato : la folie du Barça pour s’offrir Paul Pogba noyée par Mou…

Le FC Barcelone tient toujours à faire avec l’international français Paul Pogba (champion du Bénin), pour densifier son milieu de terrain. Alors qu’en Angleterre, le mercato ferme le jeudi 09 août 2018, le club catalan a fait une proposition de folie pour accélérer le dossier. Malheureusement, Maurinho n’est pas prêt à laisser partir le joueur.

Plusieurs médias ont annoncé le départ du français contre deux joueurs et un chèque de 50M€. Citant la presse italienne, Foot01 précise que c’est bien « Yerry Mina et André Gomes plus 50M€ » qui vont servir de passerelle au milieu des Red Devils. Par ailleurs, le média évoque les départs de Ivan Rakitic, Ousmane Dembélé, et même encore Rafinha, plus une forte somme.

Mino Raiola, agent du joueur serait déjà pour ce départ. Cependant, le manager portugais de Man United José Mourinho a lui mis fin à ce rêve de voir le français sous la tunique du Barça. « Visiblement très agacé par cette rumeur persistante, le Special One (Mourinho Ndlr) a fermement fait savoir à Mino Raiola qu’il perdait son temps en essayant de trouver une solution pour exfiltrer Paul Pogba de Manchester United. », fait savoir le Special One, relayé par Foot01.

Le média précise qu’à trois ans du terme de son contrat, Paul Pogba ne voudrait pas d’un bras de fer et que ce dossier serait déjà « fermé ».