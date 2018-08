Mathias Hounkpè sur le code électoral: »l’augmentation de la caution est une aggravation des faiblesses »

L’augmentation de la caution des candidats aux élections présidentielles et législatives contenue dans le nouveau projet de code électoral est une réponse mal pensée à un problème à résoudre. C’est du moins ce que pense le politologue Mathias Hounkpè.

Invité ce dimanche 12 Août 2018 dans l’émission « Zone Franche » de Canal 3 Bénin, le politologue Mathias Hounkpè n’est pas allé dans le sens des députés du bloc de la majorité parlementaire initiateurs de la nouvelle proposition de loi portant code électorale.

Selon lui, le passage de 15 Millions à 250 Millions de caution pour les candidats à l’élection présidentielle est non seulement excessif mais mieux ne justifie les raisons évoquées par les initiateurs de ladite proposition de loi. A le croire, il est illusoire de vouloir réduire le nombre de candidatures en procédant à l’augmentation de la caution. Le politologue en veut pour preuve certains pays qui ne disposent même pas de caution et qui pourtant n’ont pas beaucoup de candidats.

« J’ai toujours été contre les moyens de sélections des candidats par rapport à leur moyens financiers. Ce qui est important est l’idée de gérer la cité. Ce qui se passe, est qu’il y a une catégorie de personnes qui sont destinée à être candidats. Lorsque vous prenez des mesures pour réduire le nombre, ce n’est plus important de faire la sélection par rapport au coût » affirme t-il.

Pour Mathias Hounkpè, cette innovation des députés du bloc de la majorité parlementaire est une réponse mal adaptée à une faiblesse contenue dans le code électorale qui veut être réactualisé. Il estime par ailleurs qu’il est dangereux de vouloir conditionner la candidature d’un citoyen par sa capacité financière.

En somme, le politologue Mathias Hounkpè estime estime que le fait de vouloir augmenter la caution des candidats aux différentes élections est une « aggravation des faiblesses » contenues dans l’ancien code électorale. A le croire, le candidat doit être élu sur la base de ses idées et de ses aptitudes morales et techniques et non sur sa capacité à mobiliser des ressources financières.