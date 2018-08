Maroc : une somptueuse villa offerte par le roi Mohammed VI à Nicolas Sarkozy

Le roi Mohammed VI du Maroc a offert à Nicolas Sarkozy une villa à Marrakech. Selon Maroc-leaks qui nous apporte l’information, le vingt-troisième monarque de la dynastie alaouite, et le troisième à porter le titre de roi du Maroc a offert à l’ex couple présidentiel français ce sublime palais nommé Antarés. La villa de rêve à Marrakech, somptueux cadeau a été reçue par Sarkozy en fin de mandat.

Cette générosité a été suscitée par la naissance de Guilia Sarkozy en octobre 2011. Mais, par peur des représailles sans doute, les médias marocains auraient volontairement caché l’identité de l’ex-président de la France alors en exercice. En apprenant la nouvelle, accepter ce cadeau aurait suscité, via l’agitation internationale, de sérieux problèmes politiques lourds de conséquences. A l’époque, selon la presse marocaine, cette villa a été offerte à Carla Bruni-Sarkozy et Nicolas Sarkozy par un riche homme d’affaires.

En effet, cette donation a été faite au lendemain des bombardements sur les populations civiles en Libye soldés par l’assassinat de Mouammar Kadhafi, comme l’intervention scandaleuse des troupes françaises en Côte d’Ivoire à l’instigation de Nicolas SARKOZY.

Selon des médias locaux, les liens entre le roi Mohammed VI et Nicolas Sarkozy sont tels que de nombreuses attentions à l’égard du couple français ont été remarquées. Le roi aurait ainsi fait porter à Carla Bruni-Sarkozy, un énorme panier d’orchidées blanches en octobre 2011 lors de la naissance de la petite Guilia comme « prélude à un cadeau plus somptueux ». Le roi n’a pas hésité à décerner la médaille de l’ordre de Mohammed V, la plus haute distinction marocaine qui soit, à l’ex-président français.

Situé à trois heures de Paris, toujours ensoleillé, il y a de quoi se héler langoureusement. Devenue incontournable, refuge des célébrités et des grosses fortunes mondiales, les esthètes y trouvent un cadre luxuriant… Entre les riads déclinés en maisons d’hôtes haute en couleurs, les villas de luxe, les palais secrets des contes de fées, Marrakech connaît sa révolution depuis de nombreuses décennies.

La villa de l’ex couple présidentiel français se trouve dans le complexe luxueux Amelkis Resorts, à Marrakech. Tous les ingrédients d’une vie paisible y sont associés. Golf à 36 trous et 3 parcours de golf par exemple. Situé en plein cœur de la palmeraie de Marrakech, Amelkis Resorts est un projet s’étendant sur une superficie de plus de 300 hectares. La résidence privée Hattan est composée de 55 villas, conçues par des architectes de renom. Plusieurs villas ont déjà été livrées dont celle de l’ancien chef…

La magnifique villa se trouve sur un beau terrain arboré de 1450 m² avec piscine (6/12m)

Aujourd’hui, Marrakech est l’une des destinations les plus envoûtantes et prisées de l’Orient. Au pied des montagnes de l’Atlas, dans un cadre féerique et somptueux, la jet-set mondiale a envahi ce coin de paradis.

Plainte contre M. Nicolas SARKOZY devant la Cour Pénale Internationale (CPI)

Dans le sillage d’une précédente plainte de 1.800 ONG qui accusent l’ancien président français de « déstabilisation de l’Afrique », plusieurs mouvements citoyens africains ont saisi la CPI d’une plainte contre Nicolas Sarkozy qu’ils accusent d’avoir assassiné l’ancien guide libyen.

« Cette plainte a été déposée au Bureau du Procureur, le samedi [13 octobre 2017] dernier. Nous recevons beaucoup d’informations de crimes de ce genre. Nous allons soumettre cette accusation aux mêmes tests que toutes les autres allégations qu’on reçoit », a fait savoir Fatou Bensouda lors d’une visite à Bamako au Mali.

Mais selon plusieurs personnalités, la CPI pourrait placer le dossier sur l’étagère des « situations sous enquête », un terme du jargon pour dire qu’elle conduit des investigations sur le dossier.