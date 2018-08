Manchester United : Titulaire et capitaine, Paul Pogba buteur s’offre les hommages de José Mourinho

Vendredi 10 aout 2018, en ouverture de la Premier League, Manchester United s’est imposé sans forcer devant Leicester (2-1), du côté d’Old Trafford, nous rapporte Football. Titulaire et capitaine, Paul Pogba a ouvert le score sur penalty (3e). Luke Shaw a doublé la mise en fin de match (83e). C’est Jamie Vardy qui a sauvé l’honneur pour la formation de Claude Puel (92e).

La relation orageuse entre José Mourinho et Paul Pogba a bien évolué ces dernières semaines. C’est bien en tant que titulaire et avec le brassard de capitaine que le champion du monde français a débuté la première partie de la saison de Première League, vendredi, face à Leicester (2-1). Alors que des rumeurs continuent d’affluer

En fin de rencontre, José Mourinho n’a pas tari d’éloges sur le capitaine et buteur du Manchester United.

« Paul Pogba a été un monstre. On pensait qu’il pourrait jouer une heure, mais il a tenu 20 minutes de plus. Il a été fantastique, avec une contribution incroyable. Son énergie disparaissait néanmoins et on était en danger, c’est pour ça que je l’ai sorti. Mais si j’avais pu, j’aurais sorti 5 ou 6 joueurs, tellement l’équipe était fatiguée. C’est la première fois que cela m’arrive dans ma carrière », a expliqué le Portugais, dépité face aux limites de son équipe, au micro de la BBC.

If you liked @PaulPogba's display tonight, you'll love this from his post-match interview. Sound on! 🔊 #MUFC pic.twitter.com/dxASxQayrs — Manchester United (@ManUtd) August 10, 2018

Mourinho n’en revenait ainsi pas que son joueur ait pu tenir 80 minutes à plein régime ou presque, face aux Foxes, tout en étant décisif (c’est lui qui a ouvert le score sur penalty dès la 3e minute) et satisfaisant sur le pré.

Un mois après le sacre mondial de l’équipe de France en Russie, Paul Pogba se retrouve à nouveau dans un rôle-clé. Manchester United n’ayant pas pu se renforcer avant la clôture du marché des transferts jeudi dernier, le Français sera plus que jamais attendu comme l’un des hommes providentiels des Red Devils. Le voilà avec une semaine de préparation pleine devant lui avant le prochain match de sa formation, dimanche, sur la pelouse de Brighton, pour amorcer une montée en puissance dont aura bien besoin son équipe.