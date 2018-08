Manchester United – Mercato : la mise au point de José Mourinho sur Paul Pogba

Le mercato en Angleterre est à moitié clos : les clubs anglais ne peuvent plus acheter, mais ils peuvent encore céder des joueurs tant que le marché est ouvert à l’étranger. Annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone, Paul Pogba devrait rester au Manchester United en dépit des rumeurs de départ qui se font entendre ces derniers temps.

Selon l’Equipe, le champion du Monde français a repris l’entrainement avec les Red Devils lundi et à en croire José Mourinho dans des propos relayés par The Sun, il est revenu avec un formidable état d’esprit et avec le désir de travailler. « Paul Pogba est revenu lundi heureux et fier avec le désir de travailler. Il a travaillé incroyablement bien lundi, mardi et mercredi. »

« Il est l’un des joueurs à qui je dois parler pour voir comment il se sent physiquement et mentalement. Mais c’est la même chose pour Ashley Young, Marouane Fellaini et Jesse Lingard. Nous avons besoin de mots avec ce petit groupe pour voir s’ils peuvent rapidement nous aider. », a ajouté José Mourinho, l’entraîneur de Manchester United.

Mourinho a voulu se montrer positif : «J’aime mes joueurs, j’aime travailler avec mes joueurs. Un mensonge répété 1000 fois reste un mensonge, mais la perception des gens c’est que c’est vrai. Quand vous répétez 1000 fois que ma relation avec mes joueurs n’est pas bonne, c’est un mensonge, répété 1000 fois, mais cela reste un mensonge. J’aime mes joueurs et mon groupe. Je vais profiter de cette saison.»