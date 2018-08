Manchester United : Le coup de gueule de José Mourinho sur sa relation avec Paul Pogba

Présent en conférence de presse à Carrington ce vendredi 17 août, après-midi, le technicien portugais a abordé sa relation avec le champion du monde français, nous rapporte Footmercato. Ces derniers jours, la presse anglaise relatait que les relations entre les deux hommes s’étaient sérieusement détériorées. A en croire le Special One, celles-ci seraient au beau fixe.

Des tensions ? Quelles tensions ?

« La vérité c’est que nous sommes ensemble depuis deux ans et quelques semaines et que je n’ai jamais été si heureux avec lui qu’en ce moment. C’est la vérité. Je ne peux rien lui demander de plus, rien lui réclamer de plus. Il est arrivé lundi à l’entraînement, s’est entraîné trois jours. Je lui ai demandé si il était prêt à nous aider pour un match important, quand l’équipe avait des difficultés. Il a répondu présent, et bien plus que je ne l’espérais face à Leicester, » a d’abord confié l’entraîneur de United.

José Mourinho cajole son champion du monde

Avant d’adresser un concert de louanges à Pogba sur son état d’esprit. « Quand il dit qu’il a joué pour les fans et pour l’équipe, c’est exactement ce que je veux, c’est exactement ce que je demande à mes joueurs. Il travaille bien, joue bien, il le fait pour les fans, l’équipe et c’est ce que je veux, qu’il joue pour l’équipe. Je ne peux pas être plus heureux que je le suis aujourd’hui, » a ensuite confié Mourinho. Le coach de Manchester United en a profité pour tordre le cou aux allégations qui évoquaient de la friture sur la ligne entre lui et sa star. Suffisant pour éteindre l’incendie ? José Mourinho s’est montré extrêmement convaincant sur le sujet.

« Je m’en fous des rumeurs. Je le répète. Je veux qu’il joue bien, qu’il joue pour l’équipe, les fans, et c’est ce qui se passe en ce moment. Il travaille extrêmement bien ici, mais je dois dire pour sa défense : écrivez ce que vous voulez sur moi, sur lui, mais s’il vous plaît, ne dites pas des mensonges. Ne le mettez pas dans une situation où les gens peuvent penser qu’il n’est pas poli, quelqu’un de bien éduqué. Il est bien éduqué. Il n’a jamais eu une bagarre avec moi. Nous n’avons jamais eu des échanges durs, il y a un respect mutuel, je n’ai aucun problème, » a ainsi révélé l’ancien entraîneur de Chelsea. Et pour achever de convaincre l’auditoire, José Mourinho a confirmé que Paul Pogba serait capitaine dimanche pour le déplacement à Brighton (17 heures).