Les résultats provisoires de la présidentielle au Mali ont donné vainqueur, le président sortant IBK avec 67,2% des suffrages contre 32,3% pour Soumaïla Cissé. Ce dernier a d’ailleurs déposé un recours devant les sages pour contester ces résultats. Selon un rapport de la Coalition pour l’observation citoyenne des élections au Mali (Cocem) sur le second tour, des interrogations subsistent sur les résultats, notamment dans près de 400 bureaux de vote.

Le ministère de l’Administration territoriale a rendu publics les résultats provisoires du second tour de la présidentielle jeudi. La Cocem a donc basé son rapport sur ces résultats annoncés et, dans un premier temps, a félicité le gouvernement pour avoir publié les résultats, bureau de vote par bureau de vote, comme elle le demandait avant de souligner dans son rapport que, des « incohérences » relevées au premier tour se sont toutefois répétées au second tour « à une échelle plus conséquente ». Ceci a été constaté, selon le rapport de la Cocem, dans 393 bureaux acquis à Ibrahim Boubacar Keïta et où il aurait obtenu 100% des voix.

« Il est important que l’on puisse l’expliquer un peu, pour la compréhension. C’est peut-être explicable mais, en l’état, nous ne disposons pas d’éléments pour l’expliquer. C’est pourquoi nous avons demandé aux autorités compétentes, peut-être au niveau local, qui ont supervisé tout cela, de voir quelles explications ils peuvent fournir. Les autorités de Bamako sont en contact direct avec les autorités, au niveau local, et il y a peut-être une explication que les gens peuvent donner et qui peut contribuer à apaiser les appréhensions des uns et des autres », à précisé à RFI Fatoumata Sékou-Dicko, de la Cocem.