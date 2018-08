Mali – Présidentielle : faible mobilisation des électeurs pour le second tour

Les Maliens étaient à nouveau aux urnes, dimanche, pour choisir l’un des deux finalistes : le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et l’opposant Soumaïla Cissé, qualifiés pour le deuxième tour avec respectivement 41,70% et 17,78% des voix lors du premier tour tenu le 29 juillet.

Selon les médias locaux, ce second tour suscite peu d’engouement auprès des électeurs maliens. Jusqu’en début d’après-midi, l’ambiance était timide devant les bureaux de vote, selon les reportages réalisés par les télévisions et les radios locales. Cette situation pourrait s’expliquer, estiment les médias maliens, par le fait que de nombreux candidats malheureux du premier tour n’ont pas donné des consignes de vote, à l’instar de l’homme d’affaires, Aliou Diallo, arrivé 3ème lors du premier tour de la présidentielle avec 8,03% des voix, et l’ancien premier ministre, Modibo Diarra, 4ème avec 7,39% des voix.

Parmi les candidats qui ont appelé à voter pour Ibrahim Boubacar Keita qui est venu en tête lors du premier tour, figure l’unique candidate Djénéba N’Diaye (0,38%), Modibo Koné (2,29 Mamadou Oumar Sidibé (1,70 %) et Housseïnou Amian Guindo (3,90%). L’opposant Soumaïla Cissé, qui a recueilli 17,78% des voix, compte sur les soutiens des candidats malheureux Mountaga Tall ( 0,64%), Choguel Kokala Maïga (2,18%), Moussa Sinko Coulibaly (0,95%) et Dramane Dembélé ( 0,59). Si le président sortant semble prendre une large avance pour le second tour, son rival affiche un certain optimisme et pense pouvoir l’emporter à l’issue du second tour.

S’adressant aux Maliens vendredi, dans sa déclaration de fin de campagne pour le deuxième tour, Soumaïla Cissé a soutenu que plus de 4,5 millions de Maliens n’ont pas voté au premier tour et que deux millions ont voté contre son rival Ibrahim Boubacar Keïta. Cissé a appelé, à cette occasion, ses compatriotes maliens à se « mobiliser, dimanche, pour assurer une victoire éclatante au projet de l’Alternance », qu’il incarne. Le second tour de la présidentielle malienne a été marqué par des fortes suspicions de fraude de la part de l’opposition.

Dans un entretien accordé aux médias, samedi, le directeur de campagne du candidat Soumaïla Cissé, Tiébilé Dramé, a indiqué que des bulletins de vote qui devaient être utilisés dimanche, étaient déjà en circulation dans le pays. «Ces bulletins devraient être sous scellé et ouverts seulement en présence des assesseurs, des délégués et des mandataires des candidats», a-t-il déploré, ajoutant qu’ «il y a motif à se poser des questions sur la crédibilité du vote».

Le second tour de la présidentielle malienne se tient aussi d’un contexte marqué par des menaces sécuritaires liées au terrorisme et aux violences intercommunautaires. Samedi, les services de sécurité ont annoncé avoir arrêté trois hommes appartenant à un «commando terroriste » qui s’apprêtait à perpétrer des attaques dans la capitale Bamako. Le jeudi 9 août, le gouvernement malien a confirmé l’assassinat, le 8 août, de 11 civils de l’ethnie peulh dans la région de Mopti, au centre du Mali. Cette région est, depuis bientôt trois ans, en proie à des violences intercommunautaires opposants les nomades peulhs aux sédentaires dogons.