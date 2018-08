Mali: IBK2, poète de l’unité dans un Maliba divisé

La Cour constitutionnelle du Mali a entériné ce lundi 20 août 2018 la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta. Après cette validation officielle par la plus haute juridiction du Mali, l’ancien nouveau président qui devra reprendre officiellement fonction en septembre prochain a lancé plus tôt, un appel qui trace déjà la courbe de son second mandat. Un appel à la manière d’un poète qui vise un avenir meilleur insistant sur ce qui est indispensable pour que cet avenir quitte le giron de l’incertitude.

Dans cet appel faisant suite à la validation des résultats par la cour constitutionnelle, IBK2 indique vouloir placer son second mandat sous le signe de l’unité. Dans ce discours, l’unité apparait comme la base sur laquelle reposera l’émergence du Mali sur tous les plans: « Nous devons être unis. Unis pour faire gagner le Mali. Unis pour notre destin commun. Unis pour notre cohésion nationale. »

« Unis derrière nos forces de défense et de sécurité. Unis autour de notre culture, notre identité, notre pluralité, notre diversité. Unis pour la modernisation de notre économie. Unis pour la refondation de notre école. Unis pour doper nos industries. Unis pour libérer nos entrepreneurs. Unis pour faire du Mali un hub technologique et d’innovation. »

IBK2 a ainsi évoqué 21 fois le mot Unis dans son discours. C’est dire combien ceci fait si tant défaut au pays au point qu’on puisse affirmer que si le Mali réussi ce pari de l’unité, unité du nord et du sud, et de tous le pays, il se remettra surement sur les rails du développement . « L’unité est la plus grande urgence de ce moment singulier de notre Histoire, à la fois incertain et plein de promesses. Nous n’avons pas d’autre choix. Nous n’avons pas d’autre alternative. Nous devons être unis. »

IBK2 contre l’exclusion et la souffrance qu’elle génère au peuple

En effet, élu à 67,16% des suffrages exprimés, IBK2, poète de l’unité, promet ainsi, d’aller au delà de son électorat pour prendre en compte dans sa gouvernance, toutes les maliennes et tous les maliens: « chacun trouvera sa place sous ma conduite. La République n’exclura personne qui ne s’exclut lui-même. » a t-il fait savoir dans son discours. L’unité au sens de IBK2, c’est la valorisation des différences et là dessus, il s’est dit disposé à collaborer même avec ses opposants politiques s’ils ne s’excluaient pas eux même: « A mon jeune frère, Soumaïla Cissé, chef de file de l’opposition républicaine, je voudrais tendre la main. »

IBK2 convie ainsi les politiques à tourner la page des élections et travailler ensemble à panser les blessures de la division dont le Mali est victime depuis plus d’une demi décennie maintenant afin de redonner confiance et espoir au peuple malien: « Pour tous ceux qui souffrent dans notre pays, cette confiance appelle à redoubler d’efforts. Elle appelle au travail, encore au travail, toujours au travail. Le don de soi, le dépassement de soi pour notre Maliba. »

Ainsi, IBK2 n’est plus dans la psychologie des élections dans laquelle veux le retenir Soumaïla Cissé mécontent de l’issue de ces élections qu’il juge de non transparentes malgré les rapports des superviseurs nationaux et internationaux qui saluent des élections libres, transparentes et démocratiques.

Fort de l’onction de la cour constitutionnelle et de la caution internationale, IBK2 ne veut plus regarder en arrière et son appel tente d’aider son principal rival Soumaïla Cissé et ses soutiens à reconsidérer les choses les invitant à regarder comme lui vers l’avenir et non en arrière. « Après la bataille électorale, il y a les retrouvailles. Car pour bâtir un avenir de tous les possibles, le Mali doit pouvoir compter sur toutes ses filles et tous ses fils. Chacun aura sa place. La République n’exclura personne. J’en serai le garant, l’opposition ne sera pas écarté. »

Vu la détermination de Soumi, la probabilité qu’il se ravise tôt est très faible car face à l’appel, il n’a donné aucune réaction. Sa réaction qui on s’imagine sera négative n’a pas été immédiate vu le contexte de l’appel celui de la fête de la Tabaski, une fête très importante au Mali, qui donne toute la place à Dieu, l’éternel et laissant peu de chance à écouter des palabres politiques de mortels. C’est dire que une fois la Tabaski passé, les jours à venir, on saura jusqu’où Soumi va tirer sur la corde du rejet des résultats des élections et celle de la résistance à la communauté internationale et à IBK2. Wait and see!