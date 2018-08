Mali : « ce sont leurs résultats », Soumaïla Cissé conteste la réélection d’IBK

C’est un scénario comme on pouvait s’y attendre au Mali. Le candidat malheureux au deuxième tour de la présidentielle, Soumaïla Cissé, a contesté les résultats provisoires officiels, publiés jeudi et donnant le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta vainqueur avec 67,17% des voix.

» Ce sont leurs résultats. Ils ne reflètent pas la vérité des urnes », a déclaré jeudi à la presse le directeur de campagne de Cissé, Tiébilé Dramé. Cité par le site d’informations Maliweb, Dramé a annoncé que son camp allait « utiliser tous les moyens démocratiques pour faire respecter le vote des Maliens » et qu’il va déposer « un recours auprès de la Cour constitutionnelle en vue d’annuler ces résultats frauduleux ».

Selon les chiffres publiés jeudi matin par le ministère malien de l’Administration territoriale et relayés par les médias locaux et étrangers, Cissé a collecté 32,83% des suffrages lors du second tour tenu dimanche 12 août. D’après la même source le taux de participation à ce second tour a été de 34,54 %. Le nombre d’électeurs inscrits de 8,462 millions et le nombre de votants de 2 763 339 avec 856 536 bulletins nuls.