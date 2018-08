Mali : attaque d’un bureau de vote dans le nord

Au nord du Mali, dans une localité située dans la région de Tombouctou, des individus armés ont pris d’assaut un bureau de vote dimanche et ouvert le feu, tuant un chef de bureau de vote, alors que se déroulait le second de la présidentielle.

Le bureau de vote d’Arkodia, dans le nord du Mali a été la cible d’hommes armés qui ont attaqué les installations et ont tué par balle. Des informations reçues de sources policières et rapportées par la BBC. Toutefois, malgré l’incident et les risques de violences, le vote s’est déroulé globalement dans le calme, même si les électeurs se faisaient prier pour aller voter.

Dans le nord et le centre, il y a eu moins d’incidents sécuritaires, par rapport au premier tour où 871 bureaux de vote n’ont pas été ouverts à cause de l’insécurité. Pour la même raison, selon BBC, il n’y a pas eu de vote ce dimanche, à Toguorokotia, dans l’arrondissement de Sossobé, situé dans le centre du pays, selon la mission d’observation électorale de « West Africa Network For Peacebuilding ».

La polémique soulevée samedi soir par l’opposition empoisonne l’atmosphère relativement calme. Le candidat de l’opposition, Soumaïla Cissé, déclare être au courant de bulletins « pré-votés » en faveur d’Ibrahima Boubacar Keïta, le président sortant et candidat à sa propre succession. M. Keïta a démenti les accusations de fraudes. Le Mali est confronté à une menace djihadiste, malgré cinq années d’interventions militaires internationales.

Lors du premier tour, 871 bureaux (plus de 3%) étaient restés fermés en raison de violences, empêchant près de 250.000 Maliens de voter, surtout dans le centre et le nord du pays. Pour le second tour, quelque 36.000 militaires maliens sont mobilisés, soit 6.000 de plus sur l’effectif déployé au premier tour.