Louis Vlavonou : «Si c’était la révision telle que c’était en 2017, il fallait aller au référendum mais…»

Membre du Bloc de la majorité parlementaire (BMP) soutenant les actions du régime en place, l’honorable Louis Vlavonou était, dimanche dernier, l’invité de l’émission sociopolitique ‘’La Manivelle’’ de Esae Radio. Plusieurs sujets d’intérêt national ont été au menu des échanges dont notamment le renoncement au référendum par le Chef de l’Etat, la levée d’immunité de certains députés et la réforme du système partisan.

Pas de contradictions entre la décision du Chef de l’Etat, Patrice Talon de renoncer à l’organisation du référendum et l’attitude des députés du Bloc de la majorité parlementaire (BMP). C’est ce qu’a fait savoir l’invité de Tatiana Ahanda sur l’émission ‘’La Manivelle’’, dimanche dernier sur Esae radio.

Pour l’honorable Louis Vlavonou, cette décision du N°1 Béninois n’était pas une surprise pour les députés du BMP qui s’étaient déjà inscrits dans la même dynamique que le Chef de l’Etat. Ainsi, cette décision ne vient que confirmer l’attitude des députés du BMP dira l’invité. «Vous devez constater que le regain qu’on avait à modifier la loi référendaire a été complètement émoussé. C’est au moment où on préparait l’introduction d’une loi rectificative de la loi référendaire que beaucoup de députés s’apprêtaient à aller sur le terrain. Mais avec du recul, nous avons dit qu’il fallait mettre du bémol et ne pas précipitamment réviser la loi référendaire… Au fur et à mesure qu’on tardait, on trouvait qu’on ne pouvait plus respecter les délais …», a-t-il souligné avant d’ajouter: «S’il fallait même réviser, on était coincé par rapport à la date de la convocation du corps électoral. Nous avons déjà désamorcé d’aller sur le terrain. On était déjà dans la dynamique d’abandonner cela. Le Président de la République n’a fait que confirmer ce sur quoi nous nous étions déjà entendus entre nous députés du BMP».

Cette décision du Chef de l’Etat est une décision responsable, soutient l’honorable Louis Vlavonou, qui pense que ce serait un gâchis de vouloir engager plusieurs milliards seulement pour ces quatre points alors que d’autres questions sont plus urgentes pour le gouvernement. Il rejoint ainsi le Chef de l’Etat qui a décidé d’abandonner ces réformes afin de consacrer ces ressources pour le bien-être des Béninois. Mais ce référendum serait le bienvenu si c’était avec le projet du gouvernement du 04 avril dernier basé beaucoup plus sur les réformes majeures du Chef de l’Etat, a martelé le député. «Si c’était la révision telle que c’était en 2017, il fallait aller au référendum mais si c’est seulement concernant ces 4 points, on ne peut pas engager autant de milliards alors que nous avons beaucoup d’autres choses à faire dans le pays», a-t-il insisté. Sur la question de savoir si le Chef de l’Etat a dû rebrousser chemin parce qu’il craignait un vote-sanction, le député rétorque par la négative car pour lui, la victoire était assurée à plus de 65%. «Il fallait s’inquiéter par rapport au taux de participation et non par rapport à la victoire.», a-t-il indiqué.

Saisissant l’occasion, il a réfuté la thèse selon laquelle la tentative de révision de la Constitution du 05 juillet était un échec. Cette deuxième tentative n’était pas un échec dans la mesure où le parlement a donné l’opportunité à ses membres de consulter le peuple alors que la première tentative n’avait même pas offert l’opportunité d’amender le projet, a-t-il laissé entendre.

A propos de la levée d’immunité

Le député Louis Vlavonou s’est également prononcé sur la question relative à la levée de l’immunité de certains députés tous proches de l’Opposition. Pour lui, il était temps que l’Assemblée qui est considérée dans la mémoire collective comme un refuge des parias de la République puisse laver cet affront. «Même si ce n’était pas sous l’impulsion du Président Talon, ça viendra que l’Assemblée sera obligée sous peine de se voir lapidée un jour de laver son propre honneur par rapport à cette idée que la mémoire collective a d’elle», a-t-il déclaré. Selon lui, c’est une opportunité offerte aux députés concernés de laver leur honneur devant les instances habilitées à dire le droit. Pour finir, il a invité les Béninois à soutenir le Chef de l’Etat dans ses réformes pour le développement du Bénin.