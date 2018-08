Lionel Messi, inégalable dans ce domaine (vidéo)

Le natif de Rosario en Argentine est considéré comme un cadeau offert à la planète Football. Ceci en raison de son style de jeu à sens unique et des réalisations qui soulèvent des stades. Depuis 10 ans, Lionel Messi est le Roi des mouvements avec et sans ballon.

La saison 2018-2019 s’annonce particulière pour la Pulga, et les fans du Football. Le festivalier au pied gauche magique va connaître depuis près de 10 ans une saison sans l’épine Cristiano Ronaldo, parti à la Juve pour d’autres défis. Mais, un œil dans le rétroviseur et on peut noter que le duel entre les deux joueurs s’est arrêté aux records individuels et le chassé-croisé lors des buts marqués dans les différentes compétitions.

Cependant, la parousie attendue du génie Messi a toujours comblé les attentes sur le plan technique et tactique, mais le seul bémol a été le manque de titre en sélection (Albiceleste depuis quelques années). On peut aisément constater sur cette vidéo que Lionel Messi est un joueur spectaculaire balle au pied (sans le comparer à Ronaldinho). En parfaite harmonie avec Dani Alves, avant le départ du brésilien en 2016 en Italie et actuellement au PSG, Lionel Messi et le latéral droit brésilien régalent lors des rencontres (voir vidéo). Pour autant, le départ du brésilien n’a rien changé du style de jeu du petit génie argentin.

Lionel Messi comparativement à plusieurs joueurs aime se faire oublier lors des matchs. Il n’a pas peur de faire des appels même pressé par des adversaires. Cette assurance du joueur met en confiance ses partenaires qui n’hésitent pas à lui adresser des passes. « Ce serait un mensonge de dire que Lionel Messi n’est pas utile sans le ballon. Il crée des espaces, attire les défenseurs, use physiquement et mentalement l’adversaire. De nombreuses données qui font de lui le joueur qu’il est depuis plus de 10 ans. », a été la conclusion de nos confrères d’Ohmygoal, quant à cet aspect précis de Léo.

Les fanatiques et autres ont peu de temps pour voir ces détails, étant trop préoccupé par les statistiques. Mais Lionel Messi n’est pas qu’une machine à marquer, il a dans le gène le déplacement sans ballon et l’art des remises en une touche. Une marque de fabrique spéciale à la star argentine, parfois adoubée par les adversaires.

Pensez-vous que Messi sera le Roi d’Espagne en l’ absence de Cristiano Ronaldo ? A-t-il de concurrent cette saison en Liga ?