Ligue Europa Barrages : fin de parcours pour Jodel et FC Vaduz

Titulaire au match retour ce jeudi 02 août 2018, l’international béninois Jodel Dossou a donné à la 34e minute, l’espoir au FC Vaduz (1-0). Mais ce but sera insuffisant pour propulser le club du Liechtenstein au dernier tour des barrages de l’Europa League.

Et pour décrire ce premier but en compétition européenne de l’attaquant béninois, nos confrères de Bjfoot n’ont pas manqué de mots : « Feinte de frappe, crochet intérieur puis un pointu victorieux, c’est sur ce joli enchaînement que Jodel Dossou (26 ans) a marqué son premier but européen ». Cependant, à la 66e, l’égalisation de Tomas Simkovic a fait échec aux attentes et dérouter les supporteurs du Stade Rheinpark de Vaduz.

A l’aller, l’ailier venu du Bénin a été remplaçant. Son entrée n’avait pu empêcher la défaite 1-0 chez les lituaniens de Zalgiris Vilnius au deuxième tour des préliminaires de l’Europa League. Fin de parcours européen pour le Vaduz qui va devoir se concentrer sur la J-3 du championnat suisse de division II où il se déplace sur la pelouse de Schaffhausen (ce dimanche 05 août 2018). FC Vaduz est 4e sur 10 avec 3 points après deux matchs.