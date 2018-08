Liberia : le précieux cadeau de Georges Weah à ses anciens entraîneurs Le Roy et Wenger

Claude Le Roy et Arsène Wenger, ces entraîneurs de football de haut niveau, seront distingué vendredi au Liberia par le président de la république, Georges Weah. Les français ont été les premiers à lancer la carrière de footballeur en Europe de Weah à la fin des années 1980.

Selon l’AFP, Claude Le Roy a déclaré que « avec Arsène, nous serons décorés de la plus haute distinction du pays le 24 août à Monrovia ». Sélectionneur du Togo depuis deux ans, Le Roy avait détecté Georges Weah alors que ce dernier jouait au Cameroun où le Sorcier Blanc était sélectionneur à l’époque. « Il avait signé au Tonnerre Yaoundé et venait à l’entraînement de la sélection du Cameroun, alors qu’il était libérien. J’ai été ébloui par son talent et j’ai appelé Arsène », a expliqué Le Roy.

De cet appel a suivi un recrutement en 1988, de ce jeune joueur par Arsène Wenger qui lui était entraîneur du club de la principauté, AS Monaco. De ce club, l’attaquant a lancé sa carrière en Europe où il est passé par la capitale avec trois saisons au PSG (1992-1995) et quatre autres à l’AC Milan (1995-1999) en Italie. Un parcours de footballeur qui a valu à George Weah de gagner le prestigieux titre du Ballon d’or en 1995, le premier et seul pour un africain depuis.

Investit président en janvier, à la suite de l’ancienne présidente Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef de l’Etat en Afrique, Weah a invité des gloires du football africain comme, Samuel Eto’o ou encore Didier Drogba, à la cérémonie d’investiture. Weah a débuté la politique en 2002 et a échoué aux élections présidentielles de 2005 et 2011 (candidature à la vice-présidence) avant de s’imposer fin 2017.