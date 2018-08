Le Premier ministre de Biélorussie limogé suite à un scandale de corruption

Le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko a limogé samedi son Premier ministre et d’autres membres clés du gouvernement à la suite d’un scandale de corruption au cours duquel des hauts responsables ont été arrêtés.

Le Premier ministre Andrei Kobyakov sera remplacé par l’ancien chef de la banque de développement, Sergei Rumas, a indiqué le bureau de presse du président dans un communiqué. Plusieurs vice-premiers ministres ainsi que les ministres de l’économie et de l’industrie vont également perdre leurs postes. « Je ne nommerai pas de noms, mais dans notre gouvernement, nous avons eu la situation suivante: un programme serait annoncé et un autre programme serait mis en place », a déclaré M. Loukachenko dans un communiqué publié par son service de presse. « Je n’ai jamais permis cela et je ne le ferai jamais! Ce que nous avons promis aux gens, avec un gouvernement formé précisément avec ce programme en tête, nous devons suivre ce programme « , a-t-il ajouté.

Un scandale dans le système de santé

Au cours de l’été, un scandale de corruption a secoué le service de santé de l’ex-nation soviétique. Les autorités ont arrêté des dizaines de hauts responsables de la santé, de médecins et de représentants de sociétés pharmaceutiques soupçonnés d’avoir détourné des millions de dollars de fonds publics. Même le chef des services de sécurité du pays, surnommé « la dernière dictature de l’Europe », a appelé à une refonte du système à la suite des arrestations. D’autres cas moins graves de corruption et de défaillances administratives ont frappé les gouvernements locaux et nationaux au cours des derniers mois.

Économiste indépendant et directeur du Centre de recherche scientifique Mises, Yaroslav Romanchuk a salué le remaniement du gouvernement. « Il est bon de remplacer ces personnes, piliers de l’ancienne économie socialiste, » a-t – il déclaré à l’AFP, ajoutant que la nouvelle équipe n’a pas été « enlisé dans la corruption. » « Sergei Rumas sait ce que l’économie et la finance sont à peu près, il est intelligent économiste … nous pouvons espérer le début des réformes économiques, à condition que Loukachenko donne mandat de les mener à bien « , a déclaré Romanchuk.

L’analyste politique Valery Karbalevich a déclaré: « Loukachenko a découvert que le gouvernement n’avait pas peur de lui, il ne faisait manifestement pas exécuter ses ordres ». Le président « espère que le nouveau peuple aura trop peur pour voler ou saboter ses directives », a-t-il ajoutée. Loukachenko a gouverné la Biélorussie, coincée entre la Russie et la Pologne, avec une main de fer depuis 1994.