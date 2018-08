La CIA accusée par le président ougandais Museveni de renverser les gouvernements étrangers

La pratique des puissances occidentales d’imposer de force leurs idées et leurs choix aux pays en développement est une menace pour la paix dans le monde, a déclaré hier le président Museveni.

Le président a accusé la Central Intelligence Agency (CIA), la plus grande organisation de renseignement américaine, d’avoir orchestré en 1953 le renversement du Premier ministre nationaliste iranien Mohammad Mosaddegh et l’installation du général Fazlollah Zahedi comme successeur de marionnettes.

Museveni n’a pas fourni d’informations pour étayer les allégations. Le New York Times, dans un article intitulé « Les secrets de l’histoire: la CIA en Iran », a rapporté que la Grande-Bretagne craignait que le Premier ministre Mossadegh ne nationalise son industrie pétrolière et, à ce titre, s’est joint aux Etats-Unis dans une opération conjointe pour ramener le Shah au pouvoir. Ils ont exécuté le coup d’État. La CIA a ensuite acheminé 5 millions de dollars (environ Shs18b) au gouvernement du général Zahedi, juste deux jours après le renversement, a rapporté le journal, citant un compte rendu de 1954 par l’un des principaux planificateurs du coup que le média n’a pas nommé.

Le président Museveni a déclaré que le renversement du dirigeant indépendantiste de la République Démocratique du Congo, Patrice Lumumba, a bouleversé la gouvernance du pays et l’a plongé dans le chaos sans fin. Selon lui, les forces étrangères, y compris les forces de maintien de la paix des Nations Unies, ne font rien de mieux au Congo.

« C’était la cupidité des Américains. Nous avons aussi eu l’ONU au Congo depuis 1960; que font-ils là-bas? », s’interroge Museveni.

D’autres menaces à la paix mondiale, a déclaré le président, sont les conflits entre l’homme et la nature en raison de la cupidité, ainsi que la rareté des ressources, la démocratie et les déficits de liberté. Le président a longuement parlé de ce qu’il a appelé le chauvinisme de groupe, la notion selon laquelle un groupe, qu’il soit ethnique ou tribal, est «supérieur au reste».

« Ici en Afrique, les tribus sont / étaient plus tolérantes, et ce genre de tolérance est quelque chose que je trouve manquant au Moyen-Orient et en Europe », a-t-il dit aux délégués de 16 pays réunis au Commonwealth Resort Munyonyo. Les représentants provenaient, entre autres, des États-Unis, de l’Inde, du Nigéria, de la Corée du Sud, de la Tanzanie et du Kenya.

« Sur tous les sujets, quelqu’un veut imposer sa vision aux autres », a-t-il dit, citant le sujet de l’homosexualité. Les pays occidentaux, affirme Musseveni, souhaitent que les pays en développement capitulent devant toutes leurs revendications, y compris l’homosexualité, qu’il décrit comme « une mauvaise gestion de l’identité et une grave erreur ».

Selon lui, la mauvaise gestion de l’identité par les puissances européennes était responsable des conflits interminables au Moyen-Orient et des tensions entre la Corée du Sud et la Corée du Nord.