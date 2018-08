Komi Koutché : « Ne laissons aucune place au désespoir »

Ce message d’espoir qui s’adresse à la jeunesse mondiale s’est appuyé sur une opinion des Nations Unies qui soulève éloignement des jeunes dans la société. « (…) L’instabilité politique, les défis du marché du travail et un accès limité à la participation politique et civique ont conduit à un isolement croissant des jeunes dans les sociétés », a fait remarquer l’opinion.

Au delà de cette remarque de l’institution internationale, il se fait que le message du jeune leader politique coïncide avec une actualité qui fait lever la voix de la jeunesse béninoise. Il s’agit du débat autour du nouveau code électoral en étude. En effet, les jeunes estiment que certaines dispositions de ce nouveau code constituent une entrave pour leur engagement politique. C’est l’exemple des montants fixés pour le cautionnement des différentes élections. Selon eux, tout ceci cautionne leur isolement des questions de la gouvernance nationale.

Face à ces situations, Komi Koutché invite la jeunesse à ne pas céder et à garder espoir. Ci-dessous l’intégralité de son message.

Ne laissons aucune place au désespoir

Ce constat fait par les Nations Unies est encore plus vrai dans nos pays où la jeunesse est au cœur de divers défis et épreuves notamment l’absence d’espaces publics sécurisés pour s’organiser, s’exprimer, se former et prendre part à l’oeuvre du changement de son environnement.

Malgré toutes ces tentatives et épreuves pour nous maintenir dans l’assujettissement, nous restons et resterons une opportunité et une chance pour notre société.

Non au désespoir!

Komi KOUTCHE