« Kofi Annan, un homme qui a passé sa vie à défendre la justice, la paix et la dignité »

Dans un message solennel, Kumi Naidoo, Secrétaire général d’Amnesty International, a rendu hommage à Kofi Annan, ancien Secrétaire général de l’ONU et lauréat du Prix Nobel de la paix, décédé le 18 août 2018. Lire son message.

«Le monde a perdu un grand dirigeant. Le dévouement de Kofi Annan et sa ténacité à lutter pour un monde plus paisible et plus juste, son combat de toute une vie en faveur des droits humains, et la dignité et la grâce avec lesquelles il dirigeait vont nous manquer cruellement, dans un monde où ces qualités sont plus nécessaires que jamais.

J’ai eu l’immense privilège de travailler avec Kofi Annan sur la manière de combattre le changement climatique, la pauvreté et l’inégalité des genres. J’ai pu constater directement son engagement profond à nouer des partenariats avec la société civile dans le cadre de tous les défis mondiaux que l’ONU a relevés.

Aujourd’hui, mes pensées vont à sa famille. De nombreuses autres personnes à travers le monde partagent leur sentiment de perte inestimable. Nous pouvons trouver du réconfort à l’idée que son héritage inspirera d’innombrables personnes à continuer le combat en faveur d’un monde plus juste.»