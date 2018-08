Kofi Annan : les moments forts de ses actions au sein de l’ONU (vidéo)

Kofi Annan, septième secrétaire général des Nations unies (1997-2006), est décédé samedi 18 août 2018 à l’âge de 80 ans. Premier noir à diriger l’Organisation des Nations unies (ONU), dont il connaissait tous les rouages après y avoir travaillé pendant plus de 40 ans, Kofi Annan a obtenu en 2001 avec l’ONU, le prestigieux prix Nobel de la paix.

Si pour l’ancien directeur de l’office des Nations unies à Genève, Vladimir Petrovsky , il a été «l’un des dirigeants les plus visionnaires et plus démocratiques du monde », Thobjorn Jagland, ministre norvégien des Affaires étrangères (2000-2001), ancien Premier ministre et secrétaire général du Conseil de l’Europe pense qu’il était un dirigeant «intelligent et courageux».

L’annonce de sa mort a provoqué une pluie d’hommage à celui qui avait accédé au rang de vedette de la diplomatie mondiale durant ses dix années à la tête des Nations unies et même après. Sa femme et ses enfants étaient à ses côtés pour ses derniers jours en Suisse où il vivait. Cette vidéo vous plonge dans les moments forts de ses actions au sein de l’ONU.