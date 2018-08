Kofi Annan, l’amoureux de la charte des Nations-Unies ou champion de la paix ?

En s’adressant au continent africain matrice d’origine de Kofi Annan à l’annonce de son décès le 18 août à Genève par sa fondation, l’actuel secrétaire général, Antonio Gutteres a reconnu en lui le héros de la paix : « A tous ceux qui pleurent la perte de ce fier fils d’Afrique qui est devenu un champion mondial de la paix et de l’humanité entière … » Comment Kofi Annan a t’il pu devenir champion de la paix? Son secret ne se trouve t’il pas dans la charte des Nations-Unies ?

Kofi Annan, l’amoureux de la charte des Nations-Unies est bien un champion de la paix, ceci expliquant cela.

En effet, la Charte des Nations-UNIES présente le Secrétaire général comme le plus haut fonctionnaire de l’institution. Le rôle a lui assigné est aussi le plus haut et le plus grave. Il est chargé de mettre en œuvre la charte des Nations-Unies, donner corps dans le monde aux valeurs de l’organisation que sont, entre autre, défendre la paix dans monde, la justice. La Charte reconnait aussi au Secrétaire général le droit d’attirer l’attention du Conseil de sécurité des Nations-Unies sur les situations qui sont susceptibles de menacer la paix et la sécurité internationale.

Et Kofi Annan a été reconnu par plusieurs hommages concordants venant du monde entier suite à son décès comme ce rare secrétaire général des Nations-Unies à avoir incarner presque parfaitement les valeurs des Nations Unies. Annan a fait entrer « l’ONU dans le nouveau millénaire avec une dignité et une détermination sans égales. » s’est exprimé Antonio Gutteres l’actuel secrétaire général des Nations- Unies.

Ainsi, à la tête des Nations-Unies entre 1997- 2006, l’amoureux de la paix va se comporter non comme partisan ou complice des puissances dont la géopolitique remet souvent en cause la paix. Bien au contraire Kofi Annan a su rester impartial pour se faire le porte-parole des peuples du monde, en particulier ceux qui vivent des conflits comme le suggère la charte. Selon la charte: « L’un des rôles essentiels du Secrétaire général est d’user de ses bons offices, c’est-à-dire de se prévaloir de son indépendance, de son impartialité et de son intégrité pour faire, publiquement et en privé, des démarches propres à empêcher l’apparition, l’aggravation ou l’extension des conflits internationaux. »

C’ est fort de ces principes que Kofi Annan s’est soustrait pendant ses mandats à l’influence des grandes puissances notamment les États-Unis dont les ambitions démesurées les poussent assez souvent à des décisions et actions qui menacent la paix dans le monde.

Ainsi, convaincu des idéaux de la paix et de la justice internationale, mû par le souffle de protestation contre la bassesse des États qui tirent souvent leur grandeur de l’affaiblissement ou de l’anéantissement d’autres États moins puissants, Kofi Annan a eu l’audace de dire en son temps à Georges Bush que la guerre des États-Unis contre l’Irak est arbitraire. Il a fait les frais de sa rigueur, de son souci de jouer franc jeux à la tête des Nations-Unies dont les plus choquants furent l’accusation portée à tord contre lui d’être impliqué dans une corruption dans l’affaire dite de « pétrole contre nourriture » tutti quanti.

Ainsi, Kofi Annan n’avait pas dérobé sa joue aux puissants qui ne lui ont pas rendu la tâche de la paix facile. Il s’est ainsi sacrifié pour un idéal supérieur, la défense des droits de l’homme, des plus pauvres et des vulnérables comme le veut la charte. Et sur son compte tweeter, Antonio Gutteres l’a reconnu dans la foulée des hommages « En ces temps difficiles et turbulents, il n’a jamais cessé de travailler pour donner vie aux valeurs de la charte des Nations-Unies. »

L’une des preuves que Kofi Annan a donné vie aux valeurs de la charte des Nations-Unies c’est qu’en 2000, sous son leadership, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 1308, qui identifie le sida comme une menace pour la sécurité internationale. En 2001, il, organise la première session spéciale de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/sida et appelle à la création d’un fonds mondial et d’un « trésor de guerre » pour faire pièce au VIH et aux autres maladies infectieuses. Son appel a permis la création du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui a favorisé l’accès de millions de personnes pauvres au traitement antirétroviral dont elles étaient écartées auparavant.

Kofi Annan, un amoureux de la paix et défenseur des droits des plus faibles

Plus qu’un fonctionnaire ou mandataire des Nations-Unies, Kofi Annan est personnellement engagé comme , un messager de la paix dans le monde. A preuve, la fondation qu’il a crée est totalement acquise à la cause de la paix et du développement et a engrangé des résultats non négligeables un peu partout dans le monde en faveur des gouvernements et des peuples. « Le programme de sa fondation vise à promouvoir une meilleure gouvernance mondiale, et à renforcer les capacités des populations et des pays pour parvenir à un monde plus juste et plus sûr. Pour réaliser cette mission, la fondation Kofi Annan a élaboré des programmes et des partenariats en matière du développement durable, de la paix et de la sécurité. » Peut on lire sur le site de la fondation Kofi Annan (http://www.geneve-int.ch/fr/fondation-kofi-annan-0).

En 2015, alors qu’il était déjà à la retraite, insatisfait des mesures prises par les Nations- Unies sur les problèmes migratoires, il s’insurgeait sur la Radio Télévision Suisse (RTS): « ça me fait mal au cœur, ça me frappe, et je crois qu’on peux faire mieux, franchement. » Annan c’est le type d’homme qui sait avoir mal aux autres, qui ne craint pas de sortir de son confort pour s’identifier à ceux qui subissent les injustices de ce bas monde, un monde mû par l’intérêt au détriment des valeurs de partage, de justice et de paix.

Ce sont ces valeurs défendues par Kofi Annan qui lui ont valu d’être récompensé en 2001 comme prix Nobel de la paix. Une autre distinction non moins importante pour ses actions en faveur des plus faibles: A Genève, le 13 juin 2016, L’ONUSIDA a décerné un satisfécit à Kofi Annan en lui décernant le Prix du leadership de l’ONUSIDA pour ses contributions inédites à la lutte mondiale contre le VIH.

Pour saluer la mémoire de ce grand homme et lui donner l’honneur digne de son rang pour ses multiples œuvres, le président Ghanéen Nana Akufo-Addo a décrété une semaine de deuil national: « J’ai ordonné qu’en son honneur, le drapeau national soit mis en berne dans tout le pays et dans les représentations diplomatiques dans le monde ». Le drapeau des Nations- Unies également a été mis en berne pour saluer sa mémoire.

Des hommages venant du monde entier depuis l’annonce de sa disparition samedi continuent en sa faveur. Mais jusque là, le président américain Donald Trump est resté aphone sur la mémoire de ce haut fonctionnaire des Nations- Unies.