Kofi Annan, un « incompétent » qui « a créé un fiasco » à l’ONU, avait déclaré Donald Trump

Entre Kofi Annan et les États-Unis, les relations n’ont toujours pas été au beau fixe. Le Prix Nobel de la paix 2001 et le septième secrétaire général des Nations unies n’a jamais hésité à s’opposer à la première puissance mondiale, dont la politique ne se retrouve pas toujours en accord avec les valeurs du défenseur du multilatéralisme. En témoigne un refus à une politique de rénovation de l’immeuble abritant le siège des Nations-Unis. Refus qui aura coûté une avalanche d’insultes de la part de l’initiateur du projet, en la personne de l’homme d’affaires, à l’époque magnat de l’immobilier, Donald Trump.

En effet, au début des années 2000, Donald Trump s’était rendu au siège new-yorkais des Nations unies à titre de représentant commercial, se proposant de mener la rénovation programmée du bâtiment vieillissant le long de l’East River.

Selon le quotidien huffingtonpost, Donald Trump, insatisfait de l’apparence du bâtiment Inauguré en 1954 et qui n’avait encore jamais été rénové jusque-là, a soumis un projet élevé à plus d’1,8 milliard de dollars, pour des travaux s’étalant de 2008 à 2013. Mais les Nations unies ne donneront pas suite à la proposition de rénovation de Donald Trump, et Kofi Annan, secrétaire général de l’ONU en exercice en fera les frais quatre ans plus tard.

Dans son livre « Think Like a Billionaire » (« Pensez comme un milliardaire »), Donald Trump aura consacré une partie au secrétaire général de l’ONU, comme le notait CNN dans un article en septembre 2017.

« Qui est responsable aux Nations unies? »

Donald Trump décrit ainsi dans son livre Kofi Annan comme un « incompétent » qui « a créé un fiasco dans l’une des institutions les plus précieuses du monde ».

« Qui est responsable aux Nations unies?, s’interroge-t-il. Pourraient-ils être aussi incompétents dans les affaires mondiales que dans de simples chiffres? Quelqu’un d’autre trouve-t-il cette situation aussi alarmante que moi? »

L’actuel président américain estime qu’il aurait pu accomplir les travaux de rénovation du bâtiment pour des centaines de millions de dollars de moins que son coût final.

En 2012, Donald Trump semblait toujours insatisfait de l’apparence du bâtiment, se moquant notamment du marbre émeraude emblématique de la tribune de l’orateur dans la salle de l’Assemblée générale. « Les carreaux de marbre bon marché de 30 cm carrés placés derrière un haut-parleur à l’ONU m’ont toujours dérangé, avait-il tweeté. Je les remplacerais par de belles et grandes dalles de marbre s’ils me le demandaient. »

Mais, ce n’était pas sa première escarmouche avec l’ONU, nous révèle CNN. Plusieurs années auparavant, des diplomates en poste au siège de l’institution se sont opposés au projet de Trump de construire la plus grande tour du monde « skinny Trump World Tower », juste en face de la 1ère Avenue, à partir du bâtiment du siège.

Leur préoccupation: le bâtiment jetterait des ombres désagréables sur l’emblématique complexe moderniste de l’ONU, qui depuis des décennies jouissait de sa position ensoleillée sur le versant est.

Annan s’est inquiété du fait que Trump n’aurait jamais dû obtenir un permis de construire pour la tour, qui pendant une courte période était le plus haut complexe résidentiel du monde. Trump était provocant, insistant sur le fait qu’Annan et ses collègues diplomates aimeraient l’immeuble une fois qu’il serait terminé.

Les contestations judiciaires ont été infructueuses, et aujourd’hui l’immeuble de Trump se trouve en face du jardin des Nations Unies et d’une statue soviétique représentant Saint-Georges en train de tuer un dragon, intitulé «Bonnes défenses Mal».