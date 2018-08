Kim Kardashian rate sa pub : une photo «sexy» d’elle agite la toile

Un nouveau cliché de la star de télé réalité Kim Kardashian, qui s’est fait prendre en photo dans une tenue presque inexistante, a suscité une vague de commentaires sur les réseaux sociaux. Ainsi, les réactions des internautes semblent être loin du résultat espéré par Kim.

Kim Kardashian, star de la télé réalité, a partagé une nouvelle photo devenue virale sur la Toile. Sur le cliché, publié sur Twitter, on la voit allongée sur le ventre, ne portant qu’une petite culotte, ce qui avait donné la possibilité aux internautes d’apprécier son postérieur et d’en faire toute forme de reprises et de commentaires pas très catholiques.

​Même si la photo a été visionnée plus de 59.000 fois, la réaction des internautes a été plutôt sceptique. Ainsi, une vague de commentaires ironiques a inondé la twittosphère.

You have inspired me, drink Kardashian pic.twitter.com/nvyiAB0mIR — Jose Luis Gutiérrez (@joselgutierrez5) August 14, 2018

«Tu m’as inspiré, buvez Kardashian», a ainsi ironisé un internaute.

You should do some exercise for legs!! pic.twitter.com/C3MDW5MUpJ — jessica enrique (@jessicazuri12) August 14, 2018

​«Vous devriez faire des exercices pour les jambes», s’est moqué un autre utilisateur.

All i see from the back angle pic.twitter.com/btDJjsOsBq — Kittie Medley🎃🍿 (@Scarymovies2day) August 14, 2018

«Tout ce que je vois de cet angle», peut-on également lire.

Par ailleurs, ce n’est pas la première fois que les internautes taclent Kim Kardashian pour les photos qu’elle publie sur les réseaux sociaux. Ainsi, une photo publicitaire pour les baskets Adidas Yeezy Boost 350 V2 Butters, récemment produites par son mari Kanye West, est devenue la même sur le Web.