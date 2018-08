Kemi Seba : « Notre pays le Bénin n’est pas indépendant »

Le 1er août 2018, le Bénin a célébré, en grande pompe, le 58ème anniversaire de son accession à l’indépendance. Un simulacre de célébration qui cache bien de servitudes de l’ancienne colonie à sa métropole, la France, selon Kemi Seba, président de l’ONG Urgences panafricanistes.

Dans l’après-midi du 04 août 2018, l’activiste politique, Kemi Seba, a animé un meeting à l’Université d’Abomey Calavi sur le thème : « le rôle des étudiants dans la résistance africaine au 21ème siècle ». Pendant plus de trois (03) heures, Kemi Seba a tenu en haleine une foule de près de 700 étudiants mobilisée pour la cause panafricaine. Dans son intervention, le leader de la lutte anti françafrique a laissé entendre que le Bénin est tout sauf un Etat indépendant.

« Notre pays le Bénin n’est pas indépendant », a assené Kemi Seba avant d’ajouter : « si ce pays n’est pas indépendant (…), si nous sommes encore noyés en ce 21ème siècle dans le néocolonialisme, c’est que bon nombre de générations avait le choix de prendre leur destinée en main pour que notre pays aille dans les voies de l’indépendance, mais nous n’avons pas saisi notre destin ».

Pour Kemi Seba, le Bénin a quitté la France coloniale en surface, mais sa vie politique, économique et financière est calquée sur le modèle idéologique et intellectuel français. Conséquence, le pays peine depuis les années 1960, année de son accession à l’indépendance, à se prendre en charge et à s’assumer pleinement. Kemi Seba a donc appelé la jeune génération de béninois à prendre conscience de l’état de sa nation et de s’engager dans la lutte pour sa réelle indépendance sur tous les plans.