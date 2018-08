Kemi Seba en tournée « l’Afrique libre ou la mort » dès le 04 août 2018

Le leader de la lutte contre la FrançAfrique, Kemi Seba, entame demain, samedi 04 aout 2018, une tournée en Afrique et dans les caraïbes. Une tournée dénommée « l’Afrique libre ou la mort », du nom de son dernier livre publié le 29 juin 2018.

Le 04 août 2018, le président de l’ONG Urgences panafricanistes, Kemi Seba, est attendu à l’Université d’Abomey Calavi du Bénin pour animer un meeting sur « le rôle des étudiants dans la résistance africaine au 21ème siècle ». « Nous le disons avec clarté, mieux vaut risquer sa vie en luttant sur place en Afrique contre les multinationales et les Autocrates africains que vivre une vie de misère et de négrophobie systémique en Occident » a fait savoir kemi Seba sur sa page Facebook en prélude à sa rencontre avec les étudiants béninois.

Après l’étape du Bénin, Kemi Seba est annoncé à Lomé au Togo le 08 août 2018 pour un meeting contre la FrançAfrique. Partisan du peuple d’Afrique et de sa diaspora, Kemi Seba estime que le meeting de Lomé sera l’un des moments les plus importants de mobilisation anti-FrançAfrique pour l’ONG Urgences panafricanistes. « Nous appelons l’Africain à se regarder lui-même et à prendre ses propres responsabilités, à regarder le monde dans lequel il est installé et à développer ce processus du patriotisme qui doit le conduire à l’autonomie », a expliqué Kemi Seba sur la « Radio Univers » du Bénin le 02 août 2018.

Le leader de l’ONG Urgences panafricanistes va également porter son message aux populations du Madagascar, du Burkina Faso et d’Haïti. Annoncé en République Démocratique du Congo début août, Kemi Seba a dû annuler son voyage. « Censé être l’invité d’honneur du festival « Bilenge » à Kinshasa, les autorités congolaises ont tout simplement fait pression sur les organisateurs pour déprogrammer l’invitation de Kemi Seba au motif que ce dernier pourrait tenir des discours contre le pouvoir une fois sur place, et de ce fait, créer des troubles à l’ordre public », a-t-il indiqué dans un message publié sur sa page Facebook.

pour rappel, le 14 juillet 2018, Kemi Seba s’est rendu au camp de migrants africains à Roma en Italie. Occasion pour lui de délivrer un message aussi bien aux jeunes africains mais aussi et surtout aux chefs d’Etat africains et occidentaux :