Juventus : l’expertise de Zinédine Zidane au service de Allegri pour l’encadrement de Cristiano

Zinedine Zidane a beau n’avoir encore qu’une courte carrière d’entraineur, il est des plus inspirants à l’heure actuelle. L’entraîneur de la Juventus Turin, Massimiliano Allegri a confirmé vouloir lui emprunter des méthodes pour profiter au mieux des prestations du quintuple ballon d’or.

Une méthode de Zizou…, limiter le nombre de matches de Cristiano

Recruté par la Juventus Turin dans l’objectif premier de remporter la troisième Champions League de son histoire après 1985 et 1996, la star de 33 ans, CR7, sera placée dans les conditions optimales afin de donner le meilleur d’elle-même lors des chocs européens. Alors, profiter au maximum d’une telle star demande quelques sacrifices et Massimiliano Allegri le sait pertinemment.

Selon Tuttosport, l’entraîneur “bianconero” va s’inspirer de Zinédine Zidane et laisser au repos “CR7” lors des matches de Serie A précédant ceux de C1. C’est le Français qui, le premier, avait réussi à convaincre le Ballon d’Or qu’il valait mieux qu’il fasse l’impasse sur certaines rencontres pour être décisif au printemps. Le quotidien turinois rappelle que la Juventus reste sur sept Scudetti d’affilée et n’a donc pas vraiment besoin des buts du Portugais pour faire la différence lors des joutes nationales. Elle peut donc se permettre de jouer quelques rencontres sans lui afin d’aller le plus loin possible en C1.