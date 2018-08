Juventus: James Pallotta lance un défi à Cristiano Ronaldo

La guerre aura bien lieu entre la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo et les autres clubs du Big 6 de Serie A. James Pallotta, président de l’AS Roma a déjà annoncé les couleurs. En focalisant son attention sur Cristiano Ronaldo, dont il se réjouit de l’arrivée pour l’image du championnat (italien), le président des Giallorossi a tout de même lancé un défi au portugais.

« Je ne veux pas vous décourager avec cette phrase, mais je pense que la Serie A est un championnat plus tactique et Cristiano Ronaldo pourrait avoir plus de difficultés qu’en Espagne. Je ne peux pas imaginer qu’il va arriver et marquer 60 buts, j’espère qu’il ne le fera pas« , a lancé James Pallotta dans un entretien relayé par Goal.

Il est extraordinaire, l’un des meilleurs de tous les temps.

Le patron de la Roma après avoir lancé ce défi au CR7 a reconnu le bien qu’un tel joueur peut apporter à la Série A. « Je suis heureux qu’il soit ici, notre championnat est souvent sous-évalué. Il est extraordinaire, l’un des meilleurs de tous les temps. Bien sûr, je me demandais aussi comment ils l’ont payé (rires)« , a déclaré le président de l’AS Roma aux confrères du site Goal.

La preuve que la présence du CR7 en Italie fait déjà des émules. Pensez que ça pourrait pousser des clubs à aller chercher plus lourd ?