Juventus : Cristiano Ronaldo n’est pas sûr de disputer son premier match le 18 août

Cristiano Ronaldo, l’ex-Madrilène devrait jouer son premier match pour la première journée de championnat de Serie A qui verra la Juve se rendre au Chievo Verone le 18 août. La Juventus de Turin mesurera alors en grandeur nature que ce n’est pas seulement un joueur, mais une star planétaire qu’elle a recrutée.

Mais, selon la presse transalpine, il n’est pas sûr que le Chievo, premier adversaire de la Juve cette saison, soit autorisé à évoluer en première division. En effet, le club de Vérone a falsifié ses comptes et Crotone, relégué l’été dernier en Serie B demande à la Fédération de prendre ses responsabilités en excluant le Chievo de la Serie A à leur profit.

Selon Butfootballclub, la procédure judiciaire pouvait prendre du temps. Le président de Crotone Gianni Vrenna a demandé le report des deux premiers matches de la saison du Chievo afin de laisser la justice trancher. Désireux de respecter l’équité du championnat, le dirigeant calabrais avait dans un premier temps demandé le report des deux premières journées mais la FIGC a refusé cette requête.

Après avoir été accueilli le 16 juillet par des milliers de supporteurs bianconeris au siège de la Juventus de Turin, le Portugais a déclenché une véritable vague de délire dans la capitale piémontaise. À tel point que des commerçants ont même lancé « la glace CR7 », subtil mélange d’une pointe de cerise et de chocolat à faire fondre ses fans. Les réseaux sociaux se sont eux aussi emballés : la Juve a gagné en un éclair 1,4 million de followers sur Instagram, 1,1 million sur Twitter et plus de 500 000 sur Facebook. Tout cela sans qu’il n’ait disputé la moindre minute sous le maillot blanc et noir.