Juventus : Cristiano Ronaldo marque son 1er but

Le groupe de joueurs restés à Turin s’est entraîné dans la matinée de ce dimanche 5 août. A l’occasion du match d’entraînement des équipes mixtes (espoirs de la Juve en série C), Cristiano Ronaldo a inscrit un but sur penalty.

« Dans le champ, Bentancur, Bonucci, Douglas Costa, Cuadrado, Dybala et Ronaldo, qui n’a pas pris part à la tournée. Les six noir et blanc ont joué un jeu pickup rangs mélangé avec la deuxième équipe (les moins de 23 qui participeront à la Serie C) et ils ont obtenu le premier but pour Cuadrado, Dybala et Ronaldo.« , a annoncé la Gazetta.

Le groupe de la Vieille Dame va être presqu’au complet le mercredi 8 août 2018, date qui marque le retour de la tournée américaine de la Juventus de Turin. Le finaliste malheureux Mario Mandžukić fait son retour au même titre que le groupe le mercredi, par contre le champion du Monde Blaise Matuidi est lui attendu le vendredi 10 août 2018 (dernier joueur attendu).

Cependant, pas d’entraînement ce lundi, tout reprend le mardi avec une double séance.