Juventus : Cristiano Ronaldo dévoile ses objectifs personnels

Dans une interview accordée à la chaîne de la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo a fait part de ses objectifs personnels en acceptant de relever ce qu’il qualifie de défi.

Après Manchester United et le Real Madrid, Cristiano Ronaldo a reconnu toujours avoir aimé la Juve et a espéré y jouer. « C’est un grand club (la Juve), tout d’abord, depuis que je suis enfant, je connaissais cette équipe, je l’ai aimée et j’espérais qu’un jour, je pourrais y jouer, et maintenant, je suis dans l’un des clubs les plus importants du monde. », a-t-il répondu à la chaîne du club de Turin, rapporte Goal. Ceci sur la question de ce que lui inspire la Juve.

En terme d’objectif …

Le CR7 du haut de ses 33 ans veut gagner des titres avec la Juve, comme il a su le faire avec ses précédents clubs. « Je veux essayer d’améliorer davantage l’équipe autant que possible. Ce sera ma tâche. Je vais essayer de profiter du moment autant que possible et de rendre la Juventus plus forte pendant mon séjour ici. Mon objectif est d’être en forme, d’aider l’équipe, de remporter des trophées, ce que je me suis fixé aussi sur le plan individuel.« , a déclaré le portugais au média.

Cependant, le CR7 entend garder son rythme de travail pour aider le club à atteindre ses objectifs. Heureux d’être avec le club « le plus important d’Italie », il a dit adorer « les défis ».