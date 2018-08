Juventus : à peine arrivé à Turin, Cristiano Ronaldo déjà détesté

Installé sur les hauteurs de Turin dans une superbe villa, Cristiano Ronaldo a commencé sa nouvelle vie italienne. Si cette arrivée de la star du ballon rond dans la capitale piémontaise enchante les nombreux fans de la Vieille Dame, tous ne la vivent pas comme un enchantement. Cette vie a déjà tendance à énerver une de ses voisines, l’actrice Luciana Littizzetto, déjà excédée par les paparazzis.

L’actrice et humoriste vivant à côté de la villa du joueur Portugais se dit dérangée par le bruit et le tumulte qui suit son arrivée dans le quartier. Elle projetterait carrément de s’en aller.

L’humoriste et actrice de 53 ans, très populaire en Italie, s’est notamment produite sur scène, à la télévision et au cinéma, en plus de signer une quinzaine de livres à succès. Mais elle a également le malheur d’être la voisine de Cristiano Ronaldo. Or, si le Portugais tente de se faire une place dans ses nouveaux quartiers sans faire de vague et de s’imposer en leader au centre d’entraînement de la Juventus, son immense notoriété entraîne quelques désagréments non négligeables.

Selon plusieurs sources au pays de la Botte, celle qui vit juste à côté de sa demeure n’en peut déjà plus du bruit et des va-et-viens occasionnés par les nombreux curieux qui tentent d’approcher le quintuple Ballon d’Or. Luciana Littizzetto se serait plainte auprès des autorités et envisagerait carrément de déménager.

Il faut dire aussi que CR7 n’a rien fait dans la juste mesure. Afin de s’assurer qu’il serait dans son cocon dans les collines environnantes, il a fait venir dans sa villa enclavée tout un personnel qui se met en quatre pour lui. Son chef cuisinier a fait le voyage depuis Madrid, tout comme son nutritionniste et son physiothérapiste.

Le Portugais, dont les tests physiques réalisés le jour de son transfert ont révélé qu’il avait les propriétés d’un jeune de 20 ans, ne lésine pas sur le moindre détail qui permettra de conserver son niveau de performances. Pour le côté plus privé, ajoutons qu’il vit avec ses enfants et sa compagne, Georgina Rodriguez.