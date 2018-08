Julen Lopetegui : Gareth Bale sera appelé à remplacer Cristiano Ronaldo

Depuis les USA où le Real prépare sa saison, Julen Lopetegui, l’entraîneur du club madrilène s’est prononcé en conférence de presse le lundi 30 juillet avant le match contre Manchester United ce mercredi (petit matin). Le technicien espagnol pense que ce sera « excitant de réinventer l’équipe », fait savoir la Gazzetta. Le nouvel entraîneur du Real a trouvé son CR7 à lui.

L’espagnol contrairement aux fans inquiets pense lui à une refonte de l’équipe. » Réinventer le Real Madrid sans Cristiano Ronaldo est un défi passionnant, pour rendre l’équipe compétitive et se battre pour tous les objectifs. Je ne doute pas que les joueurs que nous avons, nous réussirons. « , a lancé Julen Lopetegui avant ses débuts dans la Coupe des Champions International, rapporte le média italien.

« Quand j’ai accepté l’offre du Real, il était encore le nôtre, mais plus tard a fait part de son intention de partir à la Juve », a rappelé le coach Julen. Poursuivant, » Cristiano est l’un des joueurs les plus importants dans l’histoire du club, il a exprimé son intention de quitter le Real et je suis heureux de reconnaître l’héritage extraordinaire qu’il a laissé. », a martelé le technicien relate le média Transalpin.

Pour ce dernier, l’attaquant gallois va devenir le buteur de la Maison Blanche. « Gareth Bale sera appelé à remplacer Cristiano Ronaldo en termes de buts et de leadership : Je suis convaincu qu’il nous donnera beaucoup cette année, il est un joueur extraordinaire et nous offrira sa meilleure version. », peut-on retenir de la transcription des propos publiés par Gazzette.

Onefootball en version française a transcrit l’essentiel de ce que pense le technicien de quelques joueurs du Real Madrid

Sur Bale et Benzema : « Ils ont travaillé de manière extraordinaire, avec volonté et enthousiasme. C’est une opportunité de réinventer l’équipe et renforcer la cohésion collective. Nous devons être clairs sur ce que nous voulons, mais nous devons aussi souligner les qualités de nos grandes individualités. »

Sur Keylor Navas : « Je lui ai parlé et nous sommes heureux avec lui. Keylor a été un joueur fondamental depuis de nombreuses saisons et nous voulons qu’il le reste. »

Sur Vinicius : « C’est un très jeune garçon et très bon pour son âge. »