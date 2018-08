Italie : le tacle « salarial » de Cristiano Ronaldo qui fait tache d’huile !

Recruté par la Juventus, Cristiano Ronaldo bénéficie évidemment d’un salaire XXL. Le fossé avec les autres stars de Serie A est étonnant. Financièrement, il y trouve également son compte. La star de 33 ans a en effet signé un contrat faramineux de quatre saisons à 30 millions d’euros net par an, alors qu’il émargeait « seulement » à 21 M€ brut annuels en Espagne.

Top10 SerieA wages 1. Cristiano Ronaldo 30m€

2. Higuain 8.5m€

3. Dybala 7

4. Donnarumma 6

5. Douglas Costa 6

6. Bonucci 5.5

7. Icardi 5

8. Pjanic 4.5

9. Dzeko4.5

10. Insigne4.5

10. Mertens4.5 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 1, 2018

Trois semaines après la signature de « CR7 », les médias italiens tiennent à souligner que l’attaquant portugais gagne beaucoup, beaucoup plus que les autres joueurs de Serie A. Gonzalo Higuain, qui vient d’arriver à l’AC Milan, est passé à 8,5 M€ par an, soit 22 millions de moins. Paulo Dybala est le 2e Bianconero le mieux rémunéré derrière Ronaldo, à 7 millions, tandis qu’un Miralem Pjanic est payé 6 fois moins que son nouveau coéquipier. A titre de comparaison, au PSG, Neymar est à 36 M€ par an, quand Thiago Silva (12 M€) et Edinson Cavani (10 M€) ne sont pas en reste.

The players with the highest salary in the Italian league. (@Sport_Mediaset) pic.twitter.com/2uWZ1FAEIP — Khaled Al Nouss #LeoIsBack (@khaledalnouss1) August 3, 2018

Le Portugais domine (le mot est faible) le classement des joueurs les mieux payés en Italie.

De plus, en Italie, CR7 bénéficie de la « flat tax » , c’est-à-dire qu’il est exonéré d’impôt sur les revenus de sources étrangères contre un règlement de 100 000 euros par an au fisc italien. Une mesure pour les nouveaux résidents appliquée depuis 2017. Mais évidemment, l’ex-joueur du Real est imposé sur son salaire à la Juve. Sur 30 M€ annuels, il serait donc taxé aux alentours de 45-50%. Sans oublier les 18 M€ qu’il doit aux autorités financières espagnoles pour fraude fiscale.

Pour rappel, la Juve a déboursé 100 millions d’euros pour arracher Ronaldo au Real. Une somme payée en deux fois et déjà en partie amortie avec la vente de Higuain au Milan AC pour 55 millions.