Italie : la photo qui choque le pays, Salvini fait la fête quelques heures après la catastrophe de Gênes

Le 14 août au soir, le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Salvini, faisait la fête lors d’un banquet en Sicile avec des élus de la Ligue (extrême droite). Or, quelques heures plus tôt avait lieu la catastrophe de Gênes dans laquelle une quarantaine de personnes ont été tuées. Autant dire que la photo de la fête en question scandalise l’Italie.

La photo de Matteo Salvini à table, tout sourire et en tenue décontractée a été partagée par des participants à la fête. Mais aujourd’hui, elle circule sur les réseaux sociaux et scandalise les Italiens, sous le choc après l’effondrement du viaduc de Gênes. Dans La Repubblica, un élu du Parti Démocrate, Emanuele Fiano déclare : « Alors que l’Italie pleure une tragédie effrayante et discute des responsabilités, le ministre de l’Intérieur célèbre le 15 août, et les images de son dîner festif font le tour des réseaux sociaux. Salvini devrait s’excuser ».

« Voici ce que faisait hier soir le ministre de l’Intérieur Salvini. Il faisait la fête en Sicile, tandis qu’à Gênes, d’autres creusaient dans les décombres », commentait de son côté Anna Rita Leonardi, responsable du parti démocrate et blogueuse sur Le Huffington Post italien.

Matteo Salvini a répondu à ses détracteurs qu’il avait été le premier à la brigade des sapeurs-pompiers pour suivre les opérations de sauvetage. Et il ajoute : « Aux parlementaires du Parti démocrate, qui ont été informés de mes voyages de ces deux jours, je demande des comptes au nom des Italiens de leur travail au cours des dernières années ».