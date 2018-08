Italie (Gênes) – effondrement d’un pont : sur les traces du drame (Vidéos)

Le mardi 14 août 2018 en fin de matinée, alors qu’un violent orage s’abattait sur la capitale de la Ligurie, le viaduc Morandi (un pont autoroutier) qui passe au-dessus de zones commerciales, industrielles et d’habitation s’est rompu sur une longueur de 80 mètres. Le dernier bilan encore provisoire et très lourd en date, communiqué ce mercredi matin par la police italienne, fait état d’au moins 39 morts,16 blessés et plusieurs disparus.

Un deuil national, les habitants sont sous le choc. La municipalité de Gênes a décrété un deuil de deux jours.

Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, était donc arrivé dans la ville hier. Ce matin, on attend le vice-Premier ministre, Luigi Di Maio, avec le ministre des Transports, Danilo Toninelli, et cet après-midi, Matteo Salvini, vice-Premier ministre lui aussi. Tous ont promis de faire la lumière sur ce drame.

Au lendemain du drame, la préoccupation des Gênois, c’est surtout : comment réorganiser la ville? car pour rappel, ce pont Morandi est beaucoup plus qu’une artère principale. Il était la porte de la ville, la porte vers l’Ouest, vers Milan, mais aussi vers la France, vers l’Espagne, avec un trafic commercial très important. Il était un nœud routier essentiel car Gênes et la Ligurie sont encastrées entre la mer et la montagne

Les sauveteurs ont travaillé toute la nuit

C’est un spectacle impressionnant avec des tonnes de gravats de béton au pied des restes du pont Morandi, même à 200 mètres de l’ouvrage. Ce mercredi 15 Août, déjà plus de 400 personnes ont d’ailleurs quitté leur logement nous rapporte RFI.

Les secours ont travaillé toute la nuit. Ce matin, autour du lieu du drame, on distingue des équipes qui s’affairent encore au milieu des décombres, beaucoup de véhicules aussi. Ce sont près de 1 000 personnes, dont 300 pompiers qui sont mobilisés.

Une catastrophe prévisible

L’autre chose qui revient sur toutes les lèvres, c’est que ce pont, situé sur l’autoroute A10, qu’on surnomme parfois le « pont de Brooklyn » a connu des problèmes dès son ouverture en 1967 et il est constamment en travaux. Il était d’ailleurs fermé la nuit la semaine dernière pour des travaux de consolidation. Heureusement qu’on est en plein mois d’août, ce qui a limité le nombre de victimes, signalent certains habitants. Mais en septembre, insistent-ils encore, ce sera un véritable chaos quand les gens vont reprendre le travail, et les enfants le chemin de l’école. En raison du relief très accidenté de la région, entre mer et montagne, son parcours est jalonné de nombreux viaducs et tunnels.

Ce Mercredi à la mi-journée, le Quai d’Orsay a indiqué que trois Français se trouvaient parmi les personnes décédées.Dans un communiqué, le Ministre des Affaires Etrangères, confirme avec tristesse la présence de trois ressortissants français parmi les victimes de la catastrophe de Gênes. “Nous adressons à leurs familles toutes nos condoléances”.

Les mesures prises

Le ministre italien des Transports, Danilo Toninelli, a annoncé ce mercredi 15 août qu’un audit général des ponts et des tunnels vieillissants allait être réalisé dans toute l’Italie. Il a également déclaré avoir lancé une procédure de retrait de la concession autoroutière accordée à la société Autostrade Per l’Italia, filiale du groupe Atlantia, qui a la gestion du viaduc Morandi.