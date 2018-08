Italie : Cristiano Ronaldo va enseigner comment cadrer les penaltys en Série A

L’attaquant portugais est, selon les stats relayées par la presse, le plus réaliste quand on parle de penalty. Alors qu’il s’est lancé un nouveau défi sous le maillot de la Juve, l’ancien buteur du Real va devenir un modèle sur les tirs au but. Ceci dans un » championnat avec l’un des plus faibles taux de réussite pour cet exercice. », annonce Besoccer.

La présence de Cristiano Ronaldo en Série A est un fait, qui va changer nombre de choses dans le championnat italien. Lequel présente le plus bas ratio de réalisme sur les penalty comparativement aux Championnats Anglais, espagnol ou encore allemand.

» En effet, 37 penaltys ont été manqués lors de la saison 2017-2018 en Serie A, et 38 en 2016-2017, rappelle Besoccer. « En 2017-2018, 89 penaltys ont été marqués, 28 ont été arrêtés par le gardien et neuf n’ont pas été cadrés. Au total, 37 penaltys manqués. En Espagne, 32 ont été manqués et 81 marqués avec succès. En Ligue 1 ? 99 marqués pour 27 manqués.56 marqués pour 24 manqués en Premier League anglaise, et enfin, 62 marqués et 24 échoués en Bundesliga.« , détaille Besoccer. Lequel nous démontre que les tireurs manquent plus de précisions dans les 11 derniers mètres en Italie que dans les autres championnats.

Cristiano Ronaldo, surnommé « Penaldo », par certains en raison de ses stats dans le domaine est vu comme une chance pour l’Italie. » L’ancien joueur du Real Madrid a une moyenne de 82% de tirs réussis, un domaine dans lequel il dépasse largement son éternel rival, Lionel Messi (77% de réussite). », martèle notre source. Le CR7 pourrait donc enseigner les penaltys aux plus attentifs.