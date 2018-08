Grèce : encore un incendie qui ravage une île du pays, plusieurs localités évacuées (Photos)

L’île grecque d’Eubée, située à quelque 70 kilomètres à l’est d’Athènes, a été ravagée dimanche par un immense incendie qui a provoqué l’évacuation des villages de sa partie centrale. Sur les vidéos mises en ligne, les flammes dévorant les forêts rendent l’horizon rouge et orange.

Les villages de Kontodespoti et Stavros, situés sur l’île grecque d’Eubée, ont été évacués après qu’un incendie s’est déclenché dans les forêts de pins, selon des médias locaux. L’île se trouve non loin de la capitale grecque, à quelque 70 kilomètres. «Le feu progresse sur un front très large et se trouve maintenant dans une forêt de pins où il se déplace rapidement vers Psachna», a déclaré le maire de Dirfia et Messapies, Giorgos Psaras, cité par l’Express.co.uk.

Les pompiers grecs indiquent que 50 personnes, 21 véhicules et quatre avions et hélicoptères de lutte contre les incendies sont en train de maîtriser le feu. La circulation entre la ville de Chalcis et le nord de l’île nord est actuellement coupée. Les autorités avertissent du peu de visibilité dans la zone à cause de la fumée. Cet été, des feux de forêt meurtriers font des ravages sur la partie continentale de la Grèce, mais aussi sur certaines de ses îles, notamment Corfou. 94 victimes sont à déplorer. Le ministre grec de la Protection civile, Nikos Toskas, a déclaré le 27 juillet qu’il pouvait s’agir d’incendies volontaires, suspectant ainsi une origine criminelle.

Our pure forests in #Evia #Euboea #Ευβοια #greece in jeopardy hope all ppl are safe and our heroes @pyrosvestiki fire fighters ,would give their best efforts as always 🙏🏼 pic.twitter.com/9pxj7DZNyF — Δημήτριος ‏ܕܝܡܝܬܪܝܘܣ (@Jim_Pana) August 12, 2018

Les feux de forêt sont fréquents en Grèce mais cette année, les conditions climatiques, avec en particulier un hiver doux et sec, ont créé des conditions particulièrement propices aux incendies. La sécheresse et les vents violents des derniers jours ont aggravé la situation.