Ghana : le président Nana Akufo-Addo veut affranchir son pays du FMI

Le gouvernement travaille dur pour bâtir une économie forte et résiliente afin d’éviter de retourner au Fonds monétaire international (FMI) après la sortie du programme actuel d’ici la fin de l’année.

Après cette annonce du président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, il a déclaré que son gouvernement faisait tout son possible pour renverser avec succès la dépendance du pays au FMI et diriger l’économie du Ghana indépendamment des institutions de Bretton Woods.

Il en a parlé à la basilique de la cathédrale Saint-Pierre à Kumasi lors d’une messe d’action de grâce organisée en son honneur dans le cadre de sa tournée de cinq jours dans la région d’Ashanti. Le président est dans la région pour lancer le démarrage de divers projets, inspecter les projets en cours et sensibiliser les gens à aider le gouvernement dans son programme de développement. Il a noté que le gouvernement poursuivait des politiques qui garantiraient une société inclusive et cohérente pour un pays pacifique et stable et a appelé tout le monde, y compris l’Eglise, à jouer leur rôle pour construire une nation prospère et pacifique.

Mgr Gabriel Justice Yaw Anokye, archevêque métropolitain de l’archidiocèse catholique de Kumasi, a déclaré que le Ghana pourrait être un pays sûr et stable si les gens apprenaient à s’adapter à des points de vue opposés et à y accepter la sagesse. Le Ghana, a-t-il dit, serait même plus pacifique si les populations évitaient la corruption, la vindicte, l’épuisement des ressources naturelles et se montraient patriotes.

« Les médias doivent dénoncer et empêcher les gens de faire des commentaires désobligeants et désagréables sur les autres sur leurs plateformes. »

Anokye a souligné la nécessité pour les Ghanéens d’être respectueux des lois, disciplinés, unis et de refuser des choses trop bon marché, belles et agréables. Il a conseillé au président d’éviter les politiques et infrastructures bon marché et de viser des projets qui dureraient 50 ans et plus.