Ghana – Bénin U20 : Les chances de qualification du Bénin Réduites

Les vieux démons renaissent dans l’entourage du Football béninois. Alors que tout semble bien aller pour l’équipe nationale juniors, la manche aller contre le Ghana va se jouer sans certaines pièces maîtresses de l’équipe. Entre inhibition de chance de qualification, le retard du Bénin dans le monde footballistique, le président Talon doit sauver l’équipe.

Samson Akinyoola, double buteur contre la Gambie au retour et par ricochet sauveur du peuple béninois n’a pas fait le déplacement, informe une source proche de l’instance. Avant son avènement dans le groupe U20, le Bénin peine à trouver le chemin des filets lors de ses sorties. Il a débuté contre la Gambie (après une réunion interne) et mis d’accord le public béninois. Dès lors, il n’a cessé d’apporter à l’attaque béninoise ( il reste sur deux bits lors des deux derniers matches). Pourquoi n’est-il pas dans l’effectif pour la manche aller ? Alors que des sources proches de l’équipe n’annoncent aucun soucis sanitaire ou physique. Connaissant l’équipe ghanéenne, ce serait un coup dur pour le Bénin de jouer sans le patron de son attaque. Le ministre Oswald Homéky puisqu’on parle de l’équipe nationale qui doit être interpellé afin qu’il use de son autorité pour voir claire dans ce dossier.

Le Bénin toujours en retard dans l’organisation ?

Au 21e siècle dans un pays appelé le Bénin, on a encore du mal à payer le billet d’avion ou compléter de l’argent pour faire venir un joueur qui a été de la campagne aller – retour contre la Gambie. Sans vouloir citer de nom, un autre jeune joueur ne fera pas le déplacement du Ghana, alors qu’il a été ou est l’une des flèches de l’équipe. Somme toute, le manque de planning et de stratégie des responsables sportifs pourrait coûter cher à l’équipe au Ghana. Comme le dit l’autre, » en absence d’une poudre de talents, on entretien et on maintient le noyau existant « .

Alors le peuple a besoin de plus d’explications avant cette rencontre sur les absences. Car la normale dans tout pays sérieux de Foot voudrait un point à la presse avant le départ.