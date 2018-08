France – Paris : les rappeurs Booba et Kaaris  en viennent aux mains (vidéo)

Mercredi, c’était comme un tournage de film à l’aéroport d’Orly à paris. Les rappeurs français Booba et Kaaris se sont mis en spectacle, pas en chantant comme d’habitude mais en imitant John Céna et The Rock dans un combat impressionnant.

Ils ont tout cassé, Booba et Kaaris, ce premier août en milieu d’après midi à l’aéroport d’Orly à paris. Dans une vidéo publiée par les médias français, on peut y voir les deux stars du rap français se livrer a une bagarre sans précédent avec des coups de point secs et des accrochages violents. Certains de leurs accompagnateurs se sont mêlés à la bagarre et les dégâts matériels sont impressionnants.

Le rappeur Kaaris qui se trouvait dans une salle d’embarquement en attente d’un vol en partance pour Barcelone où il doit donner un concert à connu la provocation de son homologue Booba. Toutefois la violence de la bagarre à suscité l’intervention des forces de l’ordre qui y ont mis fin et interpeller les deux boxeurs de circonstance. Kaaris et Booba ont ainsi été emmenés au poste de police et placés en garde à vue et un hall entier a été fermé à l’aéroport à cause de la bagarre.