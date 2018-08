France : La tour Eiffel, icône de Paris, fermée aux touristes

La tour Eiffel, icône de Paris fréquentée par plus de six millions de visiteurs par an, restait fermée jeudi en raison d’une grève du personnel, laissant des hordes de touristes dépités.

«Je suis très déçue parce qu’on vient du Canada, de Montréal», raconte Adèle Liliane, qui a trouvé portes closes en bas de la «Dame de fer», comme on surnomme la tour.

«On est arrivé mardi matin et on s’est levé à 6 heures ce matin pour venir voir la tour Eiffel. On est arrivé parmi les premiers, mais bon, c’est fermé», lâche-t-elle, déçue, nous rapporte le journal de Montréal.

INFO DE DERNIÈRE MINUTE : En raison d'un mouvement de grève, la tour Eiffel est fermée à partir de 16h00.

Visiteurs munis de billets, consultez votre boite mail pour plus d'information.

INFO DE DERNIÈRE MINUTE : En raison d'un mouvement de grève, la tour Eiffel est fermée à partir de 16h00.

Les syndicats CGT et FO ont déposé un préavis de grève. Ils dénoncent des files d’attente parfois monstrueuses pour accéder à la Tour à des créneaux horaires spécifique. Le mouvement de grève a débuté mercredi à 16 heures. Les représentants syndicaux dénoncent l’organisation des files d’attente des visiteurs. Les négociations avec la direction se poursuivent.

« On a attendu pour rien » « On était là depuis deux heures et demie. On a attendu pour rien », peste Hector, qui était tout juste sur le point de monter dans les ascenseurs quand ils ont fermé. « On va regarder comment ça se passe pour demain », dit le touriste, venu du Mexique avec sa femme et ses enfants, nous rapporte Lemonde. La Coréenne Yunhyie Park, elle, n’en croit pas ses yeux : « Hier, on a regardé (sur internet) et on espérait que ce ne soit pas vrai, mais finalement, c’est vrai », s’étonne-t-elle. « On part demain… C’est vraiment dommage. » « C’est décevant, d’autant plus que nous ne sommes là que pour trois jours. Demain nous allons à Versailles et le jour d’après, nous partons », déplorait Herman Scheepers, un touriste sud-africain. « Mais les Français se mettent tout le temps en grève de toute façon ! » La tour Eiffel a accueilli 6,2 millions de visiteurs en 2017. Elle a été à plusieurs reprises touchée par des grèves : en octobre 2017, elle avait été fermée au public en raison d’un arrêt de travail de ses salariés, et en septembre elle avait été partiellement fermée dans le cadre d’une manifestation nationale contre la réforme du code du travail.

Construite par Gustave Eiffel pour l’Exposition universelle de Paris de 1889, et initialement nommée « tour de 300 mètres », ce monument est devenu le symbole de la capitale française, et un site touristique de premier plan. La tour Eiffel est le monument payant le plus visité au monde. Depuis son ouverture au public, elle a accueilli plus de 300 millions de visiteurs.