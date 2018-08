A la suite de leur altercation violente à tout casser à l’aéroport d’Orly à Paris, les rappeurs Booba et Kaaris avaient été arrêtés et gardé à vue par la police française. Jeudi, l’aéroport où a eu lieu la bagarre, a décidé de porter plainte contre eux pour les dégâts énormes causés aux installations et au retard de certains vols causé par la fermeture d’un hall de l’aéroport.

Sept vols retardés et des dégâts matériels non négligeables. C’est le bilan de 15 minutes de bagarre entre Booba et Kaaris. Jeudi matin, le groupe ADP a annoncé qu’il portera plainte pour ces dommages causés dans un magasin duty-free de l’aéroport qui aurait eu des conséquences directes sur le groupe. Dans le même temps, le parquet de Créteil a ouvert une enquête préliminaire pour « violences en réunion » et les enquêteurs, exploitent déjà les images de caméras de surveillance et nombreuses vidéos amateurs de cette bagarre spectaculaire.

Au total, 14 personnes ont été interpellées mercredi après-midi. Les deux artistes français, qui se renvoient tous deux la balle quant à la responsabilité de cette altercation, sont pour l’instant toujours en garde à vue.