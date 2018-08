France/Bagare de la honte (Kaaris VS Booba) : Karim Benzema furieux contre un média français

Tout le monde sait que la star du Real Madrid Karim Benzéma et le rappeur Booba sont de bons amis. On a vu il n’y a pas longtemps, le joueur apparaitre dans un des clips de Booba. Mais pourquoi le joueur de foot, star du Real Madrid s’est-il retrouvé en illustration d’un article sur la violente bagarre qui a éclaté entre son ami et l’autre rappeur Kaaris à Orly ce mercredi 1er août?

Bonjour les responsables de @atlantico_fr pensez vous publiez des excuses à @Benzema pour l’article que vous avez publié avec une photo de lui ? Ou visiblement il n’y a pas de responsable dans votre récréation pardon rédaction…. pic.twitter.com/CsH4UdK3Mf — KDjaziri (@KDjaziri) August 1, 2018

C’est la question que se posent de nombreux internautes sur Twitter, aux premiers rangs desquels Karim Benzema lui même. Alors que le site d’informations Atlantico.fr avait illustré son article sur les coups échangés dans l’aéroport parisien avec une photo de l’attaquant madrilène, le joueur a exprimé son ressenti sur Twitter d’un simple mot: “pathétique”, rapporte jforum.fr.

Et même si Atlantico.fr a rapidement retiré son tweet et changé la photo d’illustration, de nombreux internautes avaient fait des captures d’écran pour dire, ensuite toute leur indignation. Fervents supporters de l’ancien lyonnais, ils estiment Karim Benzema victime d’une sorte d’acharnement, notamment après l’affaire de la sextape de son coéquipier en Équipe de France Mathieu Valbuena.

Dans le même temps Booba et son ex-poulain Kaaris ont été interpellés et placés en garde à vue où ils sont toujours avec neuf de leurs proches. L’aéroport a aussi décidé de porter plainte contre eux et le parquet a lui ouvert une enquête pour « violence en réunion » ; les ennuies semblent ne pas finir dans cette affaire de « la bagarre de la honte. »