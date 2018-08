Football: Samuel Eto’o fait-il un appel de pied au PSG ?

L’attaquant camerounais Samuel Eto’o est libre depuis la résiliation de son contrat avec Konyapspor. En quête d’un nouveau défi à 37 ans, la presse annonce une chute en France pour l’ancien buteur du FC Barcelone. Le nom du joueur est bien inscrit sur les tablettes de plusieurs clubs de Ligue 1, mais le camerounais aurait lui une préférence pour le club de la capitale.

« Si je vous dis que je ne parle pas avec certains clubs français, ce serait vous mentir, vu qu’à travers mon avocat, je me suis exprimé en disant que j’étais ouvert à écouter les offres qui venaient de la France. Nous avons des offres. Nous allons voir ce qui me convient le mieux, pour la fin de ma carrière, et je ferai mon choix. Mon objectif premier est de jouer en première division. Je suis déjà supporteur du PSG. Je ne sais pas si cela se fera avant la fin de ma carrière, mais le plus important pour moi, c’est de continuer à jouer, marquer des buts et prendre du plaisir « , a dévoilé la star camerounaise lors d’une interview accordée à la RFI, rapporteLe10sport.

Le média français rappelle que le phénoménal attaquant aurait pu intégrer tout jeune, le centre de formation du PSG, si sa tentative n’avait pas échoué. Sans club, ce message est perçu comme un appel de pied au PSG.